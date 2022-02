Tensão Ucrânia-Rússia faz disparar os preços da energia

A procura de petróleo pode cair até 2 milhões de barris por dia. Fotografia: D.R.

Depois dos efeitos da pandemia, que ainda se vão fazendo sentir, passando pelo estrangulamento das cadeias de abastecimento e até às subidas dos preços à boleia da inflação, eis que a economia mundial enfrente mais um foco de pressão através da escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que está a acelerar o agravamento dos preços da energia.

De acordo com o New York Times (NYT), a eventual entrada de tropas russas em solo ucraniano provocará "picos vertiginosos" nos preços da energia - mas também dos alimentos -, o que será uma ameaça ao investimento e ao desenvolvimento da economia global. Os investidores já estão receosos com a inflação, por isso, mais um sinal negativo oriundo dos mercados energéticos levantaria temores ainda maiores, segundo o jornal norte-americano.

Jason Furman, um economista de Harvard que foi consultor de Barack Obama na Casa Branca, citado pelo NYT, defende que a Rússia só tem importância na economia mundial devido ao petróleo e ao gás natural que vende para o Ocidente. "É basicamente um grande posto de gasolina", refere. Daí que os receios de uma escalada do conflito Ucrânia-Rússia para um cenário de guerra real incidam nos preços da energia.

Contudo, por mais severo que fosse um eventual impacto, o NYT escreve que, no imediato, não seria "tão devastador como as paralisações económicas causadas pelo coronovírus em 2020".

Preço do gás na Europa dispara 8% e petróleo supera os 99 dólares

O cenário de uma guerra entre Ucrânia, apoiada pelos Estados Unidos e pelos países da NATO, e a Rússia subsiste no campo da teoria. Não obstante, alegados episódios de provocação continuam a ser reportados e o diálogo tem subido de tom entre os dois blocos. Os mercados de capitais já dão sinais de temores assinaláveis e, fruto disso, o mercado energético começa também a ressentir-se. Esta terça-feira, os preços do gás e do petróleo disparam.

O preço dos contratos de gás natural TTF (Title Transfer Facility) crescia 8%, para 80 euros por megawatt (MWh), na abertura da sessão bolsista, segundo a plataforma ICE. O TTF é uma das referências para as empresas de energia na Europa. O elevado preço do gás natural, juntamente com o aumento dos custos de emissão de dióxido de carbono (CO2), tem sido a causa da subida dos preços da eletricidade nos mercados grossistas em toda a Europa.

O agravamento do preço ocorre um dia depois de a Rússia ter reconhecido a independência de Donetsk e Lugansk, duas regiões da Ucrânia pró-russas, o que está a ser encarado como um ato de provocação da Rússia e que faz aumentar os receios de um conflito armado naquela zona da Europa.

A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural da Europa, sendo que a Ucrânia é um dos principais pontos de passagem de gás russo para o Velho Continente, uma vez que o gasoduto Nord Stream 2 ainda não está pronto. Este gasoduto é detido pela russa Gazprom - conta com o apoio de energéticas como a Engie ou Shell - e tem como objetivo abrir um caminho alternativo de importação de gás natural da Rússia para a Europa. O Nord Stream 2 permitirá transportar gás da Rússia para o centro da Europa - Alemanha, concretamente - através do Mar Báltico, contornando a necessidade de passar por países como a Ucrânia, Bielorrúsia e Polónia - três países com relações complexas com o Estado liderado por Vladimir Putin.

Entretanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, fez saber que os planos de importar gás natural russo para a Alemanha através do Nord Stream 2 estão paralisados, devido à situação da Ucrânia. Tal também está a contribuir para a subida do preço do gás natural.

Para Portugal, este cenário não será, para já e à partida, demasiado penalizador. O país não importa gás natural da Rússia desde outubro de 2021.

Simultaneamente, também o preço do petróleo está a escalar. O Brent, que é negociado na Bolsa de Valores de Londres e é referência para Portugal, atingiu já os 99,01 dólares (+3,79% face ao fecho de segunda-feira). Este é o valor mais alto desde 2014.

O preço do crude extraído no Mar do Norte já resfriou, entretanto. Pelas 14h45 desta terça-feira, valorizava 1,59% para 94,52 dólares. O WTI, negociado em Nova Iorque, subia 2,82% para 92,75 dólares.

A evolução do preço do ouro negro está a subir face a diferente fatores com origens diferentes, mas hoje a hipótese da crise Ucrânia-Rússia perturbar o abastecimento de petróleo é real. A Rússia também um dos principais fornecedores de petróleo da Europa. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita.

Os receios são cada vez mais e a Ucrânia já pediu sanções económicas contr a Rússia, algo que terá acolhimento pelos EUA e pelo Reino Unido.