“Ter as Berlengas no bolso”. App permite fazer visitas virtuais às ilhas

Chama-se Life Berlengas e é uma aplicação móvel que permite realizar uma visita virtual à Reserva Natural das Berlengas, ao largo de Peniche. A app gratuita desenvolvida pelo projeto Life Berlengas surge no âmbito da comemoração do 38.º aniversário da reserva natural.

“Com esta app, qualquer pessoa pode ter as Berlengas no bolso,” diz Joana Andrade, coordenadora do projeto Life Berlengas e do Departamento de Conservação Marinha da SPEA. “E se for visitar a ilha, tem informação na app sobre o que lá pode encontrar, tanto em termos de infraestruturas e pontos de interesse, como em termos de aves, plantas, lagartixas… e até da própria história da ilha.



A aplicação permite explorar as paisagens das ilhas ao largo de Peniche, desde as grutas ao nível do mar até às falésias e ainda ficar a conhecer a história geológica do arquipélago.

Para quem quiser saltar do mundo virtual e visitar mesmo as Berlengas, é ainda disponibilizado o percurso dos trilhos que podem ser seguidos na ilha, além de dicas para “garantir que a visita não perturba o equilíbrio deste tesouro natural”, nota a SPEA em comunicado de imprensa.

“Esta app é uma forma de partilharmos com toda a gente as maravilhas deste arquipélago,” diz Joana Andrade. “É partilhar uma paixão e uma vontade de a proteger.” As Berlengas, que fazem parte da Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO, são um “refúgio importante” para as aves marinhas e para três espécies de plantas que só existem ali.

Para já, a aplicação está disponível apenas para Android, na Google Play Store.