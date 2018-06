Terceira vai reabilitar herança americana nas Lajes para criar hub tecnológico

O Governo dos Açores lançou três concursos, até 5,15 milhões de euros, para a reabilitação e adaptação de 138 habitações e de uma antiga escola deixadas vagas pelos Estados Unidos da América na base das Lajes, na Terceira.

As medidas estão previstas no âmbito do Terceira Tech Island, projeto do Governo dos Açores que visa atenuar os efeitos sociais e económicos que resultaram da redução da presença militar e civil norte-americana na base das Lajes.

Numa nota enviada às redações, o executivo explica que “os procedimentos concursais lançados, através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), visam a reabilitação do Lote 1 do Bairro Beira-Mar, que possui 80 habitações, com um preço base de 1,7 milhões de euros, bem como a reabilitação do Lote 3 do mesmo bairro, que inclui 58 habitações, com um preço base de 1,7 milhões de euros”.

Quanto à reabilitação e adaptação da antiga Escola Americana (T-234), tem um preço base de 1,5 milhões de euros.

Segundo o previsto nos cadernos de encargos, e após o início da execução dos contratos de empreitada, o prazo previsto para entrega das obras é de oito meses, pelo que o Governo dos Açores espera ter as infraestruturas aptas no segundo semestre de 2019.

“Após a reabilitação destas infraestruturas, as empresas da área das novas tecnologias, e outras que estão a ser captadas para a ilha Terceira, terão um espaço adequado para desenvolverem a sua atividade, assim como um parque habitacional para albergar trabalhadores”, acrescenta a nota, sublinhando que, “desta forma, o Governo dos Açores avança com todas as medidas previstas no âmbito do Terceira Tech Island”.

O executivo lembra que esta iniciativa pretende criar um ‘hub’ tecnológico na Terceira, captando empresas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, através de disponibilização de infraestruturas, apoiando a formação e o recrutamento de recursos humanos qualificados, além de disponibilizar incentivos financeiros ao investimento.