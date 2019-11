Termalismo em alta na região Centro

O termalismo em Portugal está a “crescer muito” este ano, tanto em número de frequentadores das estâncias como em volume de negócios, particularmente na região Centro, avançou, este domingo, o coordenador da rede Termas Centro, Adriano Barreto Ramos.

“Estamos a crescer muito em 2019 e no Centro mais do que a média nacional, tanto em número de frequentadores das estâncias termais, como em volume de negócios”, disse.

O normalmente designado termalismo do bem-estar tem vindo a aumentar nos últimos tempos, mas o grande crescimento em 2019 regista-se na área terapêutica, que estava praticamente em estagnação há cerca de dez anos, explicitou o responsável, que na segunda-feira participa, em nome da região Centro, em representação de Portugal, na conferência “Aquæ Panorama”, que decorre em Enghien-les-Bains, estância termal de Paris.

A retoma e crescimento “quase exponencial” do termalismo terapêutico e de prevenção que se está a verificar este ano deve-se, em grande medida, na perspetiva de Adriano Ramos, ao facto de o Estado ter voltado a comparticipar, em 2019, este meio de promoção da saúde.

Para além da comparticipação monetária do Estado, através do Ministério da Saúde (35% do preço do conjunto de tratamentos, com limite de 95 euros por utente), esta medida também tem o efeito, junto da população, do “reconhecimento dos fins terapêuticos das termas”, sublinha.

O montante de cerca de 600 mil euros, destinado, pelo Orçamento do Estado para 2019, para essa comparticipação deverá ficar esgotado no início de novembro, acrescentou.

Quase dois terços (mais de 60%) das estâncias termais com fins terapêuticos situam-se na região Centro de Portugal, que possui mais de metade do total das termas do país.

Embora a generalidade das termas portuguesas tenham ambas as valências, umas são mais vocacionadas para fins terapêuticos e outras (menos de metade) apostam essencialmente na oferta do bem-estar e lazer.

O encontro, na segunda-feira, em França, vai juntar, “pela primeira vez, os principais ‘players’ da saúde, hotelaria, termalismo, talassoterapia e spas, mas também do setor financeiro e das novas tecnologias, entre outras áreas, para reflexões sobre um tema estratégico e trocas de experiências”.

Organizada pelo jornal Aquæ, a conferência “Aquæ Panorama” pretende reunir os setores de turismo, bem-estar e saúde nas suas “diversidades e complementaridades e criar um ecossistema propício ao desenvolvimento de um setor em crescimento”.

O coordenador do PROVERE Termas Centro, que é um dos oito oradores na reunião, tratará questões relacionadas com o termalismo em Portugal (“Turismo de Saúde e Bem-Estar?”), analisando designadamente o setor no país 15 anos após a publicação da Lei do Termalismo.

A rede Termas Centro é um projeto liderado pela Associação das Termas de Portugal (Delegação Centro), cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).