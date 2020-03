Termas da região centro encerram até ser ultrapassado o pico do Covid-19

A rede Termas Centro, promovido pela delegação centro da Associação das Termas de Portugal, inclui unidades como as termas Águas-Penamacor, Curia, Luso, Manteigas São Pedro do Sul ou Vimeiro. Estas estâncias termais vão fechar “até o pico da epidemia de Covid-19 ser ultrapassado”, informa a rede em comunicado.

“A saúde e a segurança dos aquistas e dos colaboradores das unidades são as prioridades das Termas Centro, pelo que o encerramento preventivo vai ocorrer durante o período de tempo que se considerar necessário”, adianta esta entidade.

“A reabertura das várias unidades termais da rede Termas Centro será realizada de forma faseada, e sempre de acordo com as indicações das autoridades competentes”, informa ainda a Termas Centro, que apela ao “comportamento cívico de todos e a que sejam estritamente seguidas as recomendações da Direção Geral de Saúde. O regresso à normalidade, que se espera que aconteça o mais rapidamente possível, depende das atitudes de cada um”.