"Termas do Porto e Norte", nova oferta contra crise

"O que fizemos agora, com uma colaboração entre a Entidade Regional da Turismo do Porto e Norte e também da Associação das Termas de Portugal, foi criar uma marca nova, que seja abrangente a toda a região, e que possa ajudar a estruturar melhor este produto para que ele possa também ser comercializado e promovida como um todo e como sendo mais uma grande marca da região", declarou à agência Lusa Luís Pedro Martins, referindo que a região tem 21 balneários termias referenciados, o que representa cerca de 40% da oferta em Portugal.

Para o presidente da TPNP a nova marca "Termas do Porto e Norte de Portugal" é um produto estruturado num cenário em que o contexto de "crise sanitária favorece a procura dos tratamentos termais, de programas de bem-estar e promoção de estilos de vida saudável", bem como para a promoção de saúde através do reforço do sistema imunológico.

Luís Pedro Martins acredita que nos próximos tempos as termas do Norte de Portugal vão ter uma procura "redobrada".

"Estaremos preparados para essa procura", assevera, assumindo que aquele produto turístico "tem grande capacidade de atração de visitantes, nacionais e estrangeiros, para territórios de baixa densidade, reforçando a atratividade global do destino turístico Porto e Norte de Portugal e contribuindo para maior descentralização do desenvolvimento da economia nacional".

O presidente da Associação de Termas de Portugal, Vitor Leal, explica, por seu turno, que o plano de ações a desenvolver com a TPNP, assenta numa "oferta renovada das termas do Norte de Portugal, espreitando uma janela de oportunidade que se abre no período pós-pandemia" e "inspirado nas novas tendências de procura de produtos e serviços relacionados com saúde e estilos de vida mais saudável".

A marca "Termas do Porto e Norte de Portugal" vai ser apresentada na próxima terça-feira, dia 22, pelas 15 horas, em formato digital ('webinar') -, com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, e presidente da Associação de Termas de Portugal, Victor Leal.

Dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística sobre a atividade turística indicam que o destino Porto e Norte liderou o 'ranking' nacional de dormidas de residentes no passado mês de outubro.

"Apesar de os números refletirem uma queda brutal em relação ao período homólogo de 2019, embora menor do que seria expectável dado a pandemia que decorre, as mais de 402 mil dormidas refletem uma clara tendência de preferência dos turistas nacionais pela região. No número total de dormidas, o destino ficou apenas atrás do Algarve e 'ex aqueo' no segundo lugar com a região de Lisboa", lê-se num comunicado da TPNP enviado neste sábado à comunicação social.

Só a "bazuca" europeia pode salvar

Com a queda verificada, o presidente da TPNP alertou que só a "bazuca" europeia poderá ajudar no combate à crise do setor, alertando que os três milhões de euros do Orçamento do Estado 2021 são insuficientes.

"Era uma verba razoável num ano normal e se tivéssemos em velocidade cruzeiro, conforme estávamos até 2019. Tento em conta que o setor bateu no fundo, e que há agora uma necessidade muito grande de promoção externa e que vamos entrar numa competição bastante feroz com outros destinos nossos concorrentes, nomeadamente Espanha, França, Itália", disse Luís Pedro Martins.

"Quero acreditar, que a bazuca irá privilegiar também este setor do turismo, nomeadamente fortalecendo, fortemente, as verbas para a promoção, não só das Entidades Regionais para que possam entrar com outras armas neste combate (...), mas também do Turismo de Portugal, para que possa alavancar ainda mais o bom trabalho que vem vindo a fazer", acrescentou.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, no âmbito da aprovação, nesta sexta-feira, do Orçamento e Plano de Atividades da TPNP para 2021 por maioria, com duas abstenções, Luís Pedro Martins explicou que dos três milhões de euros inscritos no OE2021 apenas a verba de "um milhão de euros" é destinada à promoção turística, porque a restante verba - dois milhões de euros - é para pagar recursos humanos, instalações, entre outras despesas.

No Orçamento e Plano de Atividades para 2021 da TPNP foi também aprovado cerca de quatro milhões de euros referentes a candidaturas a decorrer de fundos europeus.

"As verbas que temos disponíveis vêm do OE, cerca de três milhões de euros, e depois temos candidaturas a decorrer de fundos europeus que perfazem uma verba de quase quatro milhões de euros. Ou seja este valor dos quatro milhões, mais um milhão que sobra do Orçamento do Estado, uma vez que o retro vai para estrutura, recursos humanos, instalações (...), faz com que tenhamos uma verba de cerca de cinco milhões no total", explicou o presidente da TPNP.

O Plano de Atividades, aprovado por 98% dos votos expressos, é o primeiro elaborado em "total alinhamento estratégico com a Associação de Turismo do Porto e Norte", referiu ainda Luís Pedro Martins.

"Temos agora condições para reerguer o turismo, a uma só voz, através de uma aposta muito clara no planeamento, na gestão e no marketing do destino, que favoreçam a revitalização da região", acrescentou o presidente da TPNP, reiterando a convicção de acreditar que o "turismo vai ter um reforço das suas verbas para promoção" através da bazuca europeia.

Os 27 chefes de Estado e o governo da União Europeia conseguiram chegar este mês a um acordo para adotar o pacote global de 1,8 biliões de euros para o relançamento e a transformação da economia europeia, após a crise provocada pela pandemia, uma verba designada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de bazuca europeia.