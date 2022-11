Terminal de Cruzeiros de Lisboa eleito o melhor da Europa

Dinheiro Vivo 22 Novembro, 2022 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi eleito o Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa, atribuído pelos World Cruise Awards, que visam reconhecer a excelência no setor global de cruzeiros, sendo um evento irmão dos World Travel Awards.

"Esta distinção vem destacar as excecionais condições que Lisboa dispõe para acolher navios e passageiros de cruzeiro com exigências cada vez maiores, prestando, assim, um serviço de excelência a quem visita a capital portuguesa", afirma António Caracol, administrador do Porto de Lisboa.

Na nomeação para Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa, Lisboa teve a seu lado os terminais de Civitavecchia, Amesterdão, Limassol, Málaga, Barcelona, Kiel, Mónaco, Oslo, Rostock-Warnemunde, Portsmouth, Valletta e Zadar.

"É uma honra receber este prestigiado prémio, especialmente numa fase em que a APL está a desenvolver um conjunto de ações no âmbito da estratégia de valorização e qualificação da indústria de cruzeiros na cidade, nomeadamente ao nível da sustentabilidade, e, por isso, acreditamos fortemente que Lisboa - como porto e destino de cruzeiros - garante uma resposta sustentável aos desafios presentes e futuros", conclui o administrador.