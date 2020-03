Terminal do Barreiro não avança

O Terminal do Barreiro não vai avançar. Dada o parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente, o Governo decidiu cancelar o projeto.

“A APA emitiu recentemente uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável sobre o projeto para o novo Terminal do Barreiro. O Governo respeitará essa decisão e, como tal, o Terminal do Barreiro não avançará”, pode ler-se no esclarecimento enviado às redações pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

A notícia do chumbo da Agência Portuguesa do Ambiente foi avançada pela TSF, nesta quinta-feira. “A APA considera particularmente preocupantes os dragados que irão levantar do fundo do rio sedimentos contaminados com mercúrio, arsénio, zinco, cobre, chumbo e compostos orgânicos que podem afetar gravemente o ambiente aquático, havendo ainda sinais de que a zona pode ter sedimentos ainda mais perigosos que os anteriores”, refere a TSF, sublinhando, ainda, que o projeto viola a Lei da Água.

O Terminal do Barreiro é uma iniciativa da Administração do Porto de Lisboa.