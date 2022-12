Terminal Intermodal de Campanhã recebeu mais de um milhão de passageiros

Terminal Intermodal de Campanhã © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Dezembro, 2022 • 18:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Terminal Intermodal de Campanhã, no Porto, recebeu mais de um milhão de passageiros desde a sua abertura a 20 de julho, adiantou a autarquia, acrescentando que em dezembro passaram pelo terminal mais de 300 mil pessoas.

Num comunicado enviado à Lusa, a Câmara do Porto adianta que, nestes cinco meses, passaram pelo Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) mais de um milhão de pessoas.

Fruto de um investimento de mais de 13 milhões de euros, o terminal recebe "em horário de pico" um autocarro por minuto.

"Com sete operadores a operarem no terminal, o TIC viu a sua oferta triplicar em novembro com o aparecimento de novas linhas e a chegada de mais um operador", refere a Câmara do Porto.

Citada no comunicado, a gerente da STCP Serviços, Teresa Stanislau, salienta que o marco de um milhão de passageiros "é a prova de que o TIC é, efetivamente, uma infraestrutura marcante para a mobilidade da cidade do Porto".

"Foram seis meses intensos de aprendizagem e de melhoria contínua", acrescenta Teresa Stanislau.

A abertura do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) originou alterações ao nível da origem e término das linhas do serviço público de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e inter-regional, com origem ou destino na cidade do Porto.

A empreitada de construção do TIC foi consignada a 23 de setembro de 2019 à Alexandre Barbosa Borges, S.A.

A plataforma representa um investimento de mais de 13,2 milhões de euros, financiado em 8,5 milhões de euros pelo programa Norte 2020.