Território deve estar no centro das políticas públicas – ministro Ambiente

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes

O ministro do Ambiente e da Ação Climática afirmou, nesta quarta-feira, que o território deve estar no centro das políticas públicas, no sentido de uma recuperação pós-pandemia "verde" e justa, com destaque para a transformação dos territórios rurais.

"O território deve estar no centro das políticas públicas. [...] No Plano de Recuperação e Resiliência tentámos encontrar um verdadeiro mecanismo de transformação para os territórios, sobretudo os territórios rurais", disse João Pedro Matos Fernandes.

Esta posição foi transmitida numa mensagem gravada para a participação no seminário "Recuperação verde e justa para todos os territórios europeus", promovido pela Direção Geral do Território em parceria com o ESPON (Programa de Cooperação Territorial focado na criação de conhecimento sobre o desenvolvimento dos territórios, no âmbito da política de coesão), no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

O governante defendeu que "é impossível pensar que qualquer recuperação significa o retorno a políticas antigas" e que "construir a "casa europeia" significa, agora, mais do que nunca, pensar nos territórios" e envolver as populações e a sociedade em geral nessa mesma transformação.