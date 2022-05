'Tertúlias da Liberdade' discutem impacto da inflação na vida dos portugueses

Tertúlia realiza-se no Barreiro © DR

Dinheiro Vivo 02 Maio, 2022 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O impacto da inflação na vida dos portugueses é o tema do debate da edição deste segunda-feira das "Tertúlias da Liberdade". A iniciativa, que vai decorrer no Barreiro, às 21.30 horas, terá como oradores Pedro Reis (ex-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro e da AICEP), Joaquim Sarmento (deputado e presidente do CEN do PSD) e Inês Domingos (presidente do think tank de geopolítica Internacional Affairs Network). O debate será moderado por Luís Pereira e é um iniciativa do PSD do Barreiro.

A inflação é o mote para a tertúlia, que vai ainda debater temas como os efeitos da guerra nos preços da energia e dos bens alimentares e também a normalização da política monetária, que pode levar também a taxas de juro mais elevadas.

Os oradores convidados são nomes "dados como conselheiros estratégicos próximos de Luís Montenegro, candidato à liderança do Partido Social Democrata, e neste sentido esta conversa representará uma oportunidade para perceber a forma como se posicionará a linha de pensamento estratégico desta candidatura num tema de crescente importância política e económica nacional e internacional", referem os autores da iniciativa, em comunicado.

Este é o segundo debate, de uma série de discussões públicas abertas evocativas das celebrações de abril. A próxima e última tertúlia realiza-se no dia 11 e o tema incidirá sobre o futuro das cidades.

A iniciativa é aberta e as inscrições podem ser feitas através do link : https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-tertulias-da-liberdade-o-que-fazer-quando-os-precos-sobem-328645616887?aff=ebdssbdestsearch