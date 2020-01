Tesla. Futuros modelos vão ser desenhados na China

Depois da fábrica, o centro de engenharia e design. O CEO da Tesla, anunciou a intenção de abrir um centro de engenharia e design na China onde irá projetar os futuros carros da marca destinados a abastecer o mercado global. Tesla para o mercado mundial. Elon Musk não se comprometeu com prazos, sublinhando, apenas, a intenção de reforçar a aposta da empresa naquela que é a segunda maior economia do mundo e o maior mercado mundial de carros elétricos.

O anúncio foi feito no dia em que entregou os primeiros carros Model 3 saídos da fábrica de Xangai, um investimento de quase dois mil milhões de euros. Construída em tempo recorde – 357 dias – esta é a primeira unidade industrial da Tesla fora dos Estados Unidos, a que se juntará, a partir de 2021, a fábrica que está a ser construída em Berlim, na Alemanha. Na cerimónia, Musk deu também conta da intenção de produzir em Xangai o Model Y, o crossover da marca.

“Pretendemos continuar a reforçar o investimento na China, produzindo o Model 3, o Y, e outros futuros modelos também no país. E vamos tentar criar aqui um centro de engenharia e design para projetar um carro original na China para consumo mundial. Acho que isso será muito emocionante “, disse, perante a assistência.

A notícia foi avançada pela cadeia americana CNBC, que destaca que os analistas consideram a China como um “mercado crítico” para a Tesla, mas onde a empresa enfrenta “uma série de desafios”, desde o arrefecimento das vendas de veículos elétricos à concorrência crescente. “Ainda assim, a empresa produziu notícias positivas com um lucrativo terceiro trimestre de 2019 e números de entrega de veículos no quarto trimestre que superaram as estimativas de Wall Street. As ações da empresa atingiram, a semana passada, um recorde de 454 dólares (cerca de 406 euros)”, destaca a cadeia americana.