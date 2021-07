Tesouro português tenta arrecadar até mil milhões em duplo leilão

Lisboa- 26/02/2019. Entrevista ÒA Vida do DinheiroÓ a Cristina Casalinho, IGCP. (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O IGCP realiza hoje dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 e 16 anos, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

As maturidades das OT são em 18 de outubro de 2030 (cerca de nove anos e meio), com um cupão de 0,475%, e em 15 de abril de 2037 (cerca de 16,5 anos), com um cupão de 4,1%.

No anterior leilão comparável a 10 anos, em 09 de junho, Portugal colocou 700 milhões de euros em OT à taxa de juro de 0,397%, inferior à de 0,505% registada num leilão com prazo semelhante em 12 de maio, quando foram colocados 551 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1.074 milhões de euros, 1,53 vezes o montante colocado.

Em relação ao prazo mais longo, no anterior leilão comparável, em 12 de maio, o IGCP colocou 699 milhões de euros à taxa de juro de 0,841% e a procura atingiu 1.172 milhões de euros, 1,68 vezes o montante colocado.