Têxteis e calçado temem “grande instabilidade” com greve dos combustíveis

É mais um setor a manifestar “a sua preocupação”. A ANIVEC/APIV, que representa o têxtil e calçado, alerta para as consequências da greve de motoristas de matérias perigosas, entre elas combustíveis, para os setores que representa.

A entidade lembra que “o setor do vestuário é por excelência um setor de trabalho intensivo, eminentemente exportador, empregando atualmente mais de 110 mil trabalhadores, distribuídos por cerca de mais de cinco mil empresas, que na sua maioria, cerca de 95%, empregam menos de 50 trabalhadores”.

E realça que “esta greve irá coincidir com a aproximação do encerramento para férias da maioria das empresas do sector (2ª e 3ª semana de agosto) e com um consequente aumento do volume de atividade, que tradicionalmente se verifica nesta altura do ano para dar resposta às encomendas dos clientes”.

Com o protesto marcado para dia 12, a próxima segunda-feira, e sem data para terminar, a Associação teme “um cenário de grande instabilidade para o setor, colocando em causa, o cumprimento dos prazos de entrega das encomendas, podendo provocar nalguns casos a perda do cliente, causando assim incomensuráveis prejuízos no sector do vestuário”.

Neste sentido, vem, à semelhança de outros setores, apelar “a um elevado sentido de responsabilidade de ambas as partes, de forma a manter o pleno funcionamento do setor e das atividades económicas”.

Esta terça-feira, Governo, Presidente da República e patrões uniram esforços e alinharam discursos com o objetivo de tentar impedir uma nova greve.