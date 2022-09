Têxteis. "Temos de ver como serão as condições de acesso"

Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal (ATP) © Artur Machado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Setembro, 2022 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As medidas anunciadas pelo ministro da Economia "vão na direção certa porque tem duas componentes: abrange vários aspetos que estão a dificultar a vida das empresas, como a formação e a transição energética. Mas agora temos de ver os detalhes", comentou ao Dinheiro Vivo o presidente da da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), Mário Jorge Machado.

"O senhor ministro tinha dito que ia ser possível ir até dois milhões de euros para apoiar as empresas, mas temos de ver como serão as condições de acesso. Isso fará toda a diferença. Se as empresas não conseguirem ser elegíveis, isso será muito mau para a sua continuidade", acrescentou o dirigente associativo.