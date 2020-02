Têxtil. Exportações caíram 1% em 2019 penalizadas pelo mercado da UE

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário caíram 1,0% em 2019, para 5.259 milhões de euros, com o aumento de 3,3% das vendas extracomunitárias a revelar-se insuficiente para compensar o recuo de 1,9% na União Europeia. Uma redução que marca o fim de um período de seis anos consecutivos de crescimento que culminou, em 2018, com a têxtil e vestuário a atingir os 5.312 milhões de euros de exportações, o valor mais alto de sempre.

Num comunicado emitido após a divulgação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) das Estatísticas do Comércio Internacional relativas a 2019, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) refere que os artigos de vestuário responderam por 60% das exportações do setor, enquanto 26% foram matérias-primas têxteis (incluindo fios, tecidos e têxteis técnicos) e os restantes 14% corresponderam a têxteis-lar e outros artigos têxteis confecionados.

No ano passado, o vestuário em malha foi a categoria de produtos que registou a maior quebra (menos 50 milhões de euros, equivalente a -2,3%), seguindo-se os outros artigos têxteis confecionados, onde se incluem os têxteis para o lar (com menos 19 milhões de euros exportados, ou seja, -2,8%) e as matérias-primas de algodão (menos 12 milhões de euros, -7%).

Pela positiva, a ATP assinala o vestuário em tecido, cujas exportações aumentaram 2,5% (correspondente a um acréscimo de 24 milhões de euros) e as pastas, feltros e artigos de cordoaria, com +9,4% (acréscimo de 22 milhões de euros).

Em termos de destinos, destaca o crescimento das vendas para os EUA e França (acréscimo de 17 milhões de euros), assim como para a Turquia (mais 11 milhões de euros ou +47,4%), referindo ainda o desempenho positivo do Canadá (acréscimo de seis milhões de euros ou +12%).

Já para Espanha as exportações recuaram 73 milhões de euros (-4,3%) e para a Alemanha diminuíram 14 milhões de euros (-3%), tendo estes sido os destinos com maiores quedas em termos absolutos.

No que se refere às importações de têxteis e vestuário, aumentaram 3,6% para 4.476 milhões de euros em 2019, sobretudo devido à importação de vestuário, que representou 53% do valor importado e aumentou 7,6% (mais 168 milhões de euros).

No final do ano passado, a balança comercial do setor português de têxteis e vestuário somou um saldo positivo de 784 milhões de euros, registando uma taxa de cobertura de 118%.