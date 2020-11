Têxtil lamenta que o Governo "nem sempre esteja à altura do combate" das empresas

Indústria têxtil © Miguel Pereira - Global Imagens

Com a pandemia a sujeitar as empresas à prova suprema da sobrevivência generalizada", a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) lamenta que "nem sempre o Governo tenha compreendido" o esforço das empresas ou "esteja à altura do seu combate", apoiando-as "como era sua suprema obrigação", num momento "extremo e excecional como o que vivemos". O presidente da ATP manifesta, ainda, a sua "desilusão" com o Orçamento do Estado para 2021, "que ignorou totalmente as empresas", e reclama um reforço dos apoios, designadamente com recurso aos fundos comunitários, "que ainda estão longe de estar consumidos", da reorientação dos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência para o apoio às atividades produtivas e do Programa Capitalizar, que deve ser "retomado, atualizado e melhorado". Sem esquecer a flexibilização da lei laboral.

Mário Jorge Machado falava esta tarde na sessão de encerramento do Fórum da Indústria Têxtil, o encontro anual da fileira para "discutir os seus problemas, constrangimentos e desafios", mas, também, para "projetar o seu futuro, mais do que discutir o passado", e que, pela primeira vez em 25 anos, que teve de ser realizado em versão digital.

O presidente da ATP começou, precisamente, por destacar as provas de "extraordinária resiliência" e de "capacidade única" da fileira, nos últimos 20 anos, para se "adaptar e reinventar", lembrando a liberalização plena do comércio têxtil global, em 2005, em que, apesar de "encurralado pela concorrência asiática", o setor "teve de se refazer", ascendendo na cadeia de valor, diferenciando produtos pela intensidade de serviço, moda, design e inovação tecnológica, tornando-se "um verdadeiro case study internacional, que muitos querem imitar em outras geografias".

Mais recentemente, diz, a indústria portuguesa "juntou a sustentabilidade ao portefólio das suas vantagens competitivas", designadamente apostando na economia circular, uma tendência que a pandemia acentuou, com o desenvolvimento de "novas atividades, mais tecnológicas", orientadas à saúde e proteção, "que o contexto obrigou muitas empresas a abraçar, no desespero da sobrevivência, mas que, para algumas, foi oportunidade para diversificarem produtos, competências, mercados e clientes".

"E aqui chegamos, procurando recuperar ao longo de todos este ano, de modo a minorar perdas, a retomar exportações e a segurar empregos, repetindo a história recente que vivemos por duas vezes ao longo dos últimos vinte anos, mas que, nem por isso, esmorecem o nosso empenho e o nosso propósito", frisa.

E se não faltam críticas ao Governo pela "incompreensão" do esforço em causa, não faltaram elogios ao ministro da Economia que, diz Mário Jorge Machado, "procurou sempre ouvir e atender" as solicitações do setor. A verdade, defende este responsável, é que "Portugal é um dos países que "menos disponibilizou recursos" para compensar os impactos da economia.

Além da crítica às opções do OE, a ATP lamenta que, no Plano de Recuperação e Resiliência, só 19% dos fundos previstos se destinem ao tecido empresarial, sendo "tudo o resto alocado a aliviar a despesa do Estado no apoio social, na modernização digital da Administração Pública e em investimento público em energias renováveis ou em infraestruturas, muitas de questionável interesse".

Sobre as medidas prioritárias, Mário Jorge Machado sublinhou a necessidade do país apostar na reindustrialização, designadamente através da criação de um contexto de "forte atratividade do investimento direto estrangeiro" em indústrias de bens transacionáveis, o que pressupõe "melhorar o ambiente competitivo do país", a começar pela "flexibilização da lei laboral, da redução dos custos com a energia e o dinheiro e por uma efetiva desburocratização de procedimentos".

Pede que os apoios à capacitação empresarial sejam reforçados e diretamente às empresas "e não ao Ministério da Educação ou a institutos públicos", e que os esforços sejam concentrados nos programas de internacionalização e nos setores que têm obtido "assinalável êxito" neste domínio. Quanto ao Programa de Recuperação e Resiliência, os fundos devem ser "reorientados para o apoio ás atividades produtivas, em parceria com as empresas, de modo a tornar mais eficiente e reprodutivo o investimento, incluindo nos domínios da transição digital e diversificação energética, assim como garantir que o investimento público em infraestruturas fique em Portugal, a começar pelas empresas que as vão executar".