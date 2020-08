The Lisbon MBA e Galp juntas por uma economia de baixo carbono

The Lisbon MBA Católica/Nova e a Galp formalizaram uma parceria com vista à implementação de um projeto de consultoria internacional no mercado de combustíveis de baixo carbono.

A iniciativa “International Consulting Lab” permite aos alunos do The Lisbon MBA desenvolver um projeto que responda aos desafios climáticos e energéticos.

Este projeto de consultoria está inserido no programa de Action Learning do The Lisbon MBA, em que os alunos têm a oportunidade de implementar em ambiente real a sua aprendizagem.

O “International Consulting Lab” é realizado desde 2011 em parceria com MBA’s de topo internacionais, como Fudan, na China, Egade no México e Insper no Brasil.

A Galp quer ter “um papel determinante na transição energética” e, nesse sentido, lançou este desafio ao The Lisbon MBA.