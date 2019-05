Theresa May demite-se e deixa Downing Street a 7 de junho

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou esta sexta-feira que vai abandonar a liderança do partido Conservador no próximo dia 7 de junho, e, consequentemente, do cargo de primeira-ministra do Reino Unido. A escolha do próximo líder dos Tories arranca na semana seguinte.

Perante o impasse político que assola o Reino Unido devido ao processo de saída do bloco económico, a ainda chefe de Governo entende que não tem condições para continuar e que é tempo de um novo líder assumir as rédeas. “É agora claro para mim que é no melhor interesse do país que um novo primeiro-ministro lidere esse esforço. Por isso, anunciou hoje que vou demitir-me do cargo do Partido Conservador na sexta-feira, 7 de junho”, disse Theresa May, citada pela Reuters.

Durante o seu discurso, em que anunciou a sua saída, a primeira-ministra sinalizou que em 2016 foi dada ao povo britânico a possibilidade de fazerem uma escolha. “E contra todas as previsões, os britânicos votaram para sair da União Europeia. Estou tão certa hoje como há três anos que em democracia, se é dado ao povo a possibilidade de escolher temos o dever de implementar o que decidiram. Fiz o meu melhor para isso. Negociei os termos da nossa saída e um novo relacionamento com os nossos vizinhos mais próximos que protegesse empregos, a nossa segurança e a nossa União. Fiz tudo o que podia para convencer os membros do parlamento a aceitar esse acordo. Infelizmente, não fui capaz de o fazer”, disse citada pelo The Guardian.

Não é um desfecho inesperado. A pressão sobre May por causa do Brexit tem estado a crescer à medida que o tempo passa e um acordo que viabilize a saída do país do bloco económico não é alcançado. Um acordo entre Londres e Bruxelas foi alcançado contudo a chefe de governo submeteu-o três vezes a votação parlamentar, sempre com a mesma resposta: chumbo. E com este impasse, a pressão sobre a chefe de governo tem aumentado, tendo a situação ficado ainda mais difícil nos últimos dias com os próprios deputados do Partido Conservador a pressioná-la para se demitir devido à dificuldade em apresentar um plano satisfatório para fazer o Reino Unido sair da União Europeia (UE).

Na passada quarta-feira, anunciou no Parlamento que pretendia publicar esta sexta-feira a nova proposta de lei para o Brexit, para que os deputados tenham tempo de a analisar antes de a votarem, no início de junho. As novidades incluem garantias sobre a aplicação da cláusula de salvaguarda na Irlanda (conhecida como ‘backstop), reforço de proteções na área laboral e garantias de que a legislação ambiental será preservada.

(notícia em atualização)