Theresa May na África do Sul para reforçar relações económicas

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May visita terça-feira a África do Sul para fortalecer relações económicas e de investimento, anunciou esta segunda-feira a Presidência sul-africana.

“A visita de trabalho segue-se as reuniões bilaterais entre o Presidente Ramaphosa e a primeira-ministra Theresa May durante a reunião de chefes de Governo da Commonwealth (CHOGM, na sigla em inglês) em Londres de 19 a 20 de abril de 2018 e no G7 no Canadá em 08 e 09 de junho de 2018”, referiu a Presidência em comunicado.

Segundo a Presidência sul-africana, a visita de Teresa May visa “consolidar ainda mais as relações económicas com a África do Sul construídas ao longo de várias décadas”.

A governante britânica será recebida, na Cidade do Cabo, pelo Presidente Cyril Ramaphosa, refere a nota.

A última visita de um chefe de governo britânico à África do Sul realizou-se em 2011, com a deslocação de David Cameron, sublinha.

“As relações bilaterais entre a África do Sul e o Reino Unido são fortes, abrangendo uma série de áreas de cooperação prioritárias de ambos os governos”, adianta o comunicado.

De acordo com a Presidência sul-africana, o Reino Unido foi o sexto maior parceiro comercial da África do Sul em 2017, com um total de 79,5 mil milhões de randes (4,7 mil milhões de euros) sendo igualmente a principal fonte de turismo de longo curso para a África do Sul, com cerca de 448 mil visitantes em 2017.