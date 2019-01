Theresa May sobrevive a moção de censura

Theresa May sobreviveu à moção de censura. Entre os parlamentares 325 votaram contra a moção de censura e 306 votaram a favor. “Estou satisfeita pelo facto de Câmara dos Comuns ter expressado a sua confiança no governo. Não tomo esta responsabilidade de forma leve. Vou continuar a trabalhar na promessa que fiz à população de que esta país vai deixar a União Europeia”, disse a primeira-ministra logo após ter sido divulgado o resultado da votação, citada pela Sky News.

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, apresentou uma moção de censura ao governo de Theresa May depois de a Câmara dos Comuns, do Parlamento britânico, ter chumbado o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A moção em causa esteve a ser debatida ao longo da tarde e, posteriormente, decorreu a votação que permite a May manter-se assim como líder do governo.

May deverá agora focar-se no Brexit e num acordo que possa ter luz verde do Parlamento. É expectável que ao longo desta quinta-feira, 17 de janeiro, a chefe do governo britânico comece a reunir-se com vários parlamentares, estando precisamente em cima da mesa o acordo para a saída de Londres do bloco económico.

Theresa May, segundo a cadeia britânica, já prometeu regressar à Câmara dos Comuns com um plano alternativo para o Brexit na próxima semana.

Brexit adiado?

A data prevista para a saída do Reino Unido do bloco económico é 29 de março de 2019. Mas pode não vir a concretizar-se. A Alemanha e a França, escreve o The Guardian, estão disponíveis para adiar a data do divórcio – que vai colocar um ponto final numa relação com mais de 40 anos – um vez que Michel Barnier, negociador chefe dos 27, se disponibilizou para renegociar o acordo com Theresa May de forma que possa ser alcançado um entendimento que permita uma relação mais próxima entre as duas economias.

Os embaixadores da UE terão debatido este tema pela primeira vez num encontro realizado nas últimas horas em Bruxelas. Peter Altmaier, o ministro germânico das Finanças, indicou que seria um “pedido razoável” se Londres pedisse um alargamento do prazo. Indicação semelhante deu a homologa francesa depois de o presidente Emmanuel Macron ter assumido que esse cenário era uma possibilidade, segundo a mesma fonte.

O jornal The Times vai ainda mais longe e adianta que Bruxelas estará a estudar a possibilidade adiar o Brexit até 2020 precisamente depois de Berlim e Paris terem admitido essa possibilidade.

Europa prepara-se para o Brexit



A data prevista para a saída do Reino Unido do bloco económico é 29 de março de 2019. A pouco mais de dois meses de distância, e numa altura em que pairam nuvem cinzentas sobre este processo, vários governos europeus já desencadearam medidas para se prepararem para o Brexit.

Portugal prepara-se para aprovar medidas para apoiar as empresas portuguesas que estão expostas ao mercado britânico. Entre essas medidas está uma linha de financiamento de 50 milhões de euros, através do sistema de garantia mútua e que servirá para que as pequenas e médias empresas possam contrair financiamento para fazer face a despesas ou necessidades de fundo de maneio, bem como “adaptações a circuitos e processos que eventualmente possam necessitar mas, também, investir em novos mercados de exportação”, disse esta terça-feira, o ministro Siza Vieira. Além disso, será lançada um campanha para promover o destino Portugal no Reino Unido, o principal mercado emissor de turistas.

Ainda assim, as companhias nacionais podem enfrentar algumas dificuldades até porque ainda não é claro que todo o processo vai ser concluído. O ministro da Economia admitiu que a incerteza em torno do modelo de saída do Reino Unido da UE pode trazer a Portugal “algumas dificuldades ao nível das exportações”, por ser um “cliente muito importante”. “Dada a incerteza do modelo de saída do Reino Unido (Brexit), isso pode nos confrontar já este ano com algumas dificuldades ao nível das exportações. O país é um cliente muito importante de Portugal”.

A França vai intensificar os seus preparativos para um Brexit sem acordo, após a rejeição por parte do Parlamento britânico do acordo de saída negociado com Bruxelas, anunciou esta quarta-feira a Presidência francesa. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, vai encontrar-se na quinta-feira pela manhã com os “principais ministros para fazer um balanço dos preparativos e acelerá-los”, precisou a Presidência francesa.

(Notícia atualizada pela última vez às 20:00 com a possibilidade de um adiamento do Brexit)