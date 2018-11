Theresa May vai a Bruxelas no meio de uma encruzilhada

Os últimos dias não terão sido fáceis para a primeira-ministra britânica e os que se avizinham não devem ser melhores. Theresa May vai esta quarta-feira reunir-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, estando numa situação difícil.

É que May chega a Bruxelas numa encruzilhada. Por um lado, tem os seus colegas de governo e partido que querem alterar pontos do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido na semana passada, altura em que vários elementos do seu executivo se demitiram e que vários membros do Partido Conservador pediram uma moção de censura a May. Do lado oposto, estão os líderes europeus que já fizeram saber que não estão disponíveis para isso. A chanceler alemã, Angela Merkel, terá sido um dos chefes de Governo que não terá ficado muito agradado com essa possibilidade.

Em cima da mesa do encontro estará também a futura relação entre Londres e o resto do bloco económico. A líder britânica, escreve a Bloomberg, vai tentar alcançar alguns progressos nas bases da futura relação ao nível da segurança e comércio. Embora essa questão vá ser debatida durante o período de transição – que vai desde a saída do Reino Unido a 29 de março de 2019 até ao final 2020 – May ambiciona que os líderes europeus deem luz verde ao acordo de quase 600 páginas para a saída de Londres do bloco económico na cimeira extraordinária do próximo domingo, mas também ao documento que vai ter as linhas orientadoras para que se comece a debater qual vai ser a relação no futuro entre as economias.

Apesar deste objetivo, a verdade é que as equipas negociais estão numa maratona para conseguir terminar o texto com a declaração sobre as relações futuras entre as partes. A data limite era esta terça-feira, recorda a BBC, embora para já não tenha sido noticiado que o mesmo esteja concluído.

O que prevê o acordo?

A saída de Londres da União Europeia, apesar de agenda para o final do primeiro trimestre do próximo ano, não vai acontecer de rompante. Vai haver um período de transição entre 29 de março de 2019 e o final de 2020. De acordo com o que avançava a estação britânica Sky News na semana passada, o rascunho do acordo indica que, em termos da união aduaneira, ambas as partes querem estabelecer acordos “ambiciosos” nesta área na sua “relação futura próxima”.

Além disso, vai existir um “território único aduaneiro” até ao final do período de transição – 31 de dezembro de 2020. Sendo que o Reino Unido vai ficar dentro da união aduaneira se não for alcançado um novo acordo comercial até essa data. No acordo estão, por outro lado, presentes as indicações que devem seguir a barreira fronteiriça que vai separar a Irlanda do Norte da República da Irlanda. Esta foi uma das questões que mais dores de cabeça terá gerado durante o processo negocial para o Brexit, bem como uma das que mais fez correr tinta nos jornais. E, talvez por isso, no documento esteja explícito que nenhuma das partes queria que fosse criada esta barreira.

Com esta separação física, a Irlanda do Norte vai ser abrangida pelo mesmo “território aduaneiro” que o Reino Unido, sendo que vão ser necessários compromissos com condições iguais para assegurar trocas comerciais entre os britânicos e o resto da União, como lembra a estação britânica. O acordo prevê ainda que os cidadãos da União Europeia que vivam no Reino Unido há, pelo menos, cinco anos consecutivos, tenham direito a ficar de forma permanente em solo britânico com as suas famílias.

Por outro lado, as autoridades do Reino Unido não ficam obrigadas a atribuir bolsas de estudo nem permitir empréstimos a residentes não permanentes. Vai terminar a livre circulação embora os países da União vão continuar a beneficiar de uma isenção de vistos, de acordo com o que escrevia a mesma fonte na altura.