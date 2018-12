Theresa May vence moção de censura dos conservadores

A primeira-ministra britânica, Theresa May, venceu a moção de censura interna do Partido Conservador à sua liderança, foi hoje anunciado no Parlamento britânico.

Graham Brady, presidente da Comissão 1922, que gere o processo de eleições internas do partido Conservador, revelou que 200 deputados votaram a favor e 117 contra.

De acordo com as regras do partido, a líder do partido fica imune a novas moções de censura durante um ano.

A vitória da chefe do executivo britânico na moção de censura representa igualmente um risco, já que, como está, o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) está condenado a ser rejeitado no parlamento, a não ser que May consiga as “garantias adicionais” que pretende dos líderes europeus para apresentar na Câmara dos Comuns, a tempo de uma nova votação, antes de 21 de janeiro.