Tiago Farias, Ter frota elétrica na Carris é “um caminho irreversível”

Subscritora do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 2030, a Carris está a sofrer aquela que pode ser a maior transformação da sua história, na medida em que decidiu formalmente dizer adeus ao diesel, rumo à total descarbonização, o que acontecerá em 2040, quando a sua frota for 100% elétrica. Reforço de investimento, aumento da oferta de carreiras, melhoria da qualidade do serviço e aposta em veículos ecológicos são áreas em que a Carris está a trabalhar para garantir alternativas, em quantidade e qualidade, aos lisboetas e aos automóveis particulares.

Tiago Farias, presidente do Conselho de Administração da Carris, considera que a aposta da empresa é indissociável da visão estratégica e integrada da mobilidade do próprio presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e da passagem para a esfera do município da gestão da Carris, em 2017. “O momento de viragem histórica foi aquele em que a cidade de Lisboa assumiu que pretendia ser líder, em termos internacionais, na forma como olhamos para a mobilidade. O município e o seu presidente deixaram claro que queriam ter o instrumento Carris a fazer parte da sua estratégia integrada”, salienta.

Luz verde para investir

Quando passámos para o universo municipal recebemos luz verde para investir, expandir, reestruturar e melhorar o serviço. É isso que temos vindo a fazer”, conta. Esse investimento passa por várias vertentes. “Repor a qualidade da oferta, aumentando o serviço com mais conforto e tecnologia; revitalizar a empresa em termos tecnológicos, humanos e de recrutamento; e tornar a Carris fortemente sustentável e virada para a descarbonização.” O objetivo é que a atual frota de 600 autocarros cresça, até ao final de 2020, para 700. Em paralelo, a empresa está a seguir um plano estratégico de descarbonização, com o phase out do Diesel, utilizando gás natural como forma de redução mais imediata de partículas e NOx e como um caminho de transição até à eletrificação integral. Em 2018, a Carris comprou 160 autocarros a gás natural, e, no final de 2020, terá 205 destes bus, 40 deles articulados.

O último ano do diesel já foi

O último concurso público de compra de autocarros diesel pela Carris ocorreu no ano passado: 33 bus de pequenas dimensões para servir carreiras de bairro e que chegarão até fim do ano. Tiago Farias afirma que a empresa se viu “forçada” a recorrer a estes derradeiros autocarros a gasóleo, embora de mais recente geração, por não ter encontrado no mercado alternativa tecnológica robusta e viável equivalente. “O último ano do diesel já foi”, não tem dúvidas o líder da Carris, que adianta que “nos próximos anos vamos comprar um ‘mix’ entre gás natural e elétrico, até porque precisamos de autonomias que são no limite dos veículos elétricos. Nos próximos três a quatro anos, o mercado terá oferta de autocarros elétricos” suficiente para todas as dimensões. O objetivo da Carris é que, já a partir de 2030, na frota de autocarros, em valor absoluto, o maior número seja de elétricos, seguido de gás natural e, por fim, de gasóleo. “É um caminho irreversível.”

Bus elétricos no 1.º trimestre

Neste ano, durante o primeiro trimestre, serão postos ao serviço, pelo menos, metade de um primeiro lote de 15 autocarros 100% elétricos. Esses autocarros de 12 metros de comprimento (modelo e.City Gold da Salvador Caetano) têm sido testados nas ruas de Lisboa, com uma autonomia de 160 a 170 km. Representou um investimento de 6,9 milhões de euros. Ainda neste ano será lançado outro concurso público com vista à aquisição de mais 30 autocarros elétricos.

O valor oficial deste investimento não é conhecido, já que o orçamento está a ser ultimado, mas, a preços atuais de mercado dos autocarros elétricos, pode rondar os 14 milhões de euros. A Carris aumentará a oferta dos elétricos articulados de carril (os atuais dez terão a companhia de mais 15, com os primeiros a chegarem no final de 2021) e dos elétricos de traça antiga (com a previsão de compra de mais dez) para as linhas históricas. “Há um momento em que a capacidade de oferta do transporte público é bem recebida. Sentimos um aumento de passageiros, num mix entre maior oferta, mais qualidade, autocarros mais modernos e tarifários mais apetecíveis”, afirma. Tiago Farias espera que esta receita tenha impacto cada vez maior “para se começar a ver uma redução de veículos particulares na cidade, aumentando a velocidade comercial e a qualidade do serviço”. O esforço “que fazemos é muito importante, porque a Carris será um pilar de toda a infraestrutura de mobilidade e transportes de Lisboa”.