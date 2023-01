Timur Turlov: "Mercado vai crescer em 2023 apesar da possível recessão" 

A Freedom Finance, fundada por Timur Turlov, está em Portugal há cerca de um ano. © FOTO: DR

Timur Turlov, o bilionário cazaquistanês, nascido na Rússia e que recentemente abdicou da sua nacionalidade, recomenda prudência nos investimentos a concretizar no próximo ano. Numa entrevista exclusiva ao Dinheiro Vivo, o fundador da Freedom Finance, plataforma global de intermediação de investimentos, diz que a instabilidade dos mercados pode trazer boas oportunidades, desde que os investidores estejam atentos e munidos da informação correta. O mercado bolsista norte-americano é, na sua opinião, uma boa aposta para os investidores europeus que podem beneficiar do retorno mais elevado proporcionado pelo dólar que está atualmente mais forte do que o euro. "O mercado bolsista americano é maior e mais dinâmico, e tem empresas de todo o mundo, o que amplia as oportunidades", explica.

A Freedom Finance, cuja missão passa por democratizar o acesso aos mercados bolsistas internacionais, chegou a Portugal há cerca de um ano e conta já com quatro mil clientes, entre os cerca de 200 mil espalhados por toda a Europa. Inicialmente, a plataforma de investimentos ambicionava chegar aos dez mil clientes nacionais durante o ano de 2022, mas o objetivo acabou por não ser cumprido devido à turbulência dos mercados e à pressão inflacionista que travou alguns investimentos. No entanto, Timur Turlov não se mostra preocupado e acredita que até ao final do próximo ano esta meta seja cumprida. "Vemos um interesse crescente e significativo no mercado português e não temos pressa", diz. O crescimento orgânico, nomeadamente através de recomendação, tem sido a receita para o desenvolvimento da startup com sede no Cazaquistão e assim continuará, garante o fundador. "Estamos a apostar muito no marketing e na oferta de relatórios informativos como fator diferenciador", salienta. Nos últimos três anos, acrescenta, "percebemos que muitos europeus procuram serviços de investimento em ações fora da Europa e, por isso, o mercado está a tornar-se mais global. Estamos no local certo desta tendência".

Investimento para todos

Investir através da Freedom Finance é "tão simples como abrir uma conta no banco", explica Timur Turlov, e é esta a mensagem que a empresa procura passar aos seus potenciais clientes. Para começar a investir não há um valor mínimo, apesar de o especialista recomendar que a construção de um portefólio de investimento comece com, pelo menos, entre três e cinco mil euros. "Se investir cinco mil euros num bom ano, com uma boa taxa, pode aumentar em cerca de 10% o portefólio", garante. Em 2021, exemplifica, "foi possível crescer o portefólio em cerca de 30%, mas este ano foi muito diferente".

No próximo ano, e apesar da incerteza que paira sobre os mercados, o especialista acredita que o cenário não será assim tão negativo. "Os mercados estão a viver de expectativas e os preços correntes indicam que estão à espera da recessão, mas, mesmo que esta seja menor do que o esperado, o mercado irá crescer", acredita Timur Turlov. Em 2022, explica, o mercado caiu porque estava na expectativa da recessão e, por isso, crescerá no próximo mesmo com recessão. Além disso, "é uma ideia errada pensar que se vamos ter recessão no próximo ano não devemos comprar. É demasiado tarde para vender, mas acredito que há muitas oportunidades para investidores atentos e, apesar da guerra, a inflação continuará a impulsionar o crescimento dos mercados de ações. Os preços continuam a subir e o retorno é maior", reforça.

Em jeito de recomendação, o fundador da Freedom Finance recorda que qualquer portfólio deve ser construído com produtos diversificados - ações, obrigações, etc.... -, à medida das necessidades e objetivos do investidor, com maior ou menor risco. Contudo, lembra que a pressa é inimiga da perfeição e que o excesso de ambição pode prejudicar os bons negócios.

O conhecimento é igualmente fundamental pelo que o conselho é para que "façam a vossa pesquisa antes de investir para perceber bem as oportunidades".