Tires vai passar a aeroporto para aviação executiva

O aeródromo de Tires vai passar a aeroporto, de modo a poder receber operadores de aviação executiva de todo o mundo. A infraestrutura está a ser requalificada e o objetivo é que se assuma como alternativa ao Aeroporto de Lisboa para este tipo de tráfego.

A notícia é avançada este sábado pelo jornal Expresso, que cita Miguel Sanches, diretor do Aeródromo Municipal de Cascais. Desde outubro que o aeródromo de Cascais foi certificado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) em classe III – fruto dos 3,2 milhões de euros investidos infraestrutura nos últimos cinco anos -, o que lhe permite, já tráfego internacional, mas, ainda, com condicionantes. “Para voos de países terceiros continua a ser necessário um conjunto de autorizações prévias de várias entidades, num processo administrativo cujos tempos de resposta não são, muitas vezes, compatíveis com a realidade executiva”, destaca Miguel Sanches ao Expresso.

O objetivo é a certificação em classe IV, a mais alta, e, para tal, será, ainda, necessário renovar o terminal de passageiros, para que possa receber, em permanência, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Autoridade Tributária e Aduaneira. O objetivo é que a certificação seja obtida até meio do ano. Haverá, ainda, alterações nos acessos ao aeródromo de Tires, com a construção de um novo ramal na A5.