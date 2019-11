“Tivemos muito e bom investimento em 2019 e a dinâmica vai manter-se”

O ano de 2018 foi de “recorde absoluto” na angariação de investimento para Portugal, desde a formação da AICEP, num total de mais de 1100 milhões. Irá este patamar ser ultrapassado em 2019? O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal não o confirma, dizendo apenas que 2019 foi um ano de “muito e bom” investimento e investimento “muito diversificado”.

“Temos trabalhado sistematicamente para ter mais de mil milhões de euros de investimento contratualizado por ano e 2019 será mais um desses anos. Se será recorde, ou não, é um balanço que deixamos para o fim do ano, até porque ainda estamos a fechar contratos”, explicou Luís Castro Henriques à margem da assembleia das PME.

As futuras fábricas da Ineos Automotive, em Estarreja, ou da Stelia Aerospace, em Santo Tirso, são exemplos de “projetos de dimensão e muito emblemáticos” angariados, uma atividade “altamente competitiva”, sobretudo se tivermos em conta que há promotores que estudam dezenas de localizações. A Vestas, por exemplo, negociou com 99 cidades antes de decidir instalar no Porto o seu centro de investigação para o desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores.

A diversificação, de origens e de atividades, tem sido uma realidade, o que é “muito positivo” para a sustentabilidade da balança comercial, destaca Castro Henriques. Portugal está a receber mais projetos, embora de menor dimensão, e o peso do investimento estrangeiro está a crescer, pesando já 65% no total dos contratos assinados pela AICEP. Em termos de origens, França, Alemanha e Espanha lideram o investimento estrangeiro em Portugal, mas há também projetos industriais do Japão, do Reino Unido, da Bélgica e dos EUA.

Mas há também um “impacto brutal” do setor dos serviços, designadamente de centros de desenvolvimento de software, com Portugal a atrair investimentos americano e japonês, entre outros.

Uma dinâmica que o presidente da AICEP antevê se mantenha no próximo ano. Daí para a frente, diz, “tudo depende de como vai entrar o novo ciclo de investimento no novo quadro comunitário de apoio”.

Sobre o brexit, Luís Castro Henriques garante que a AICEP fez já mais de dez reuniões de divulgação com empresas de setores distintos, tendo, também, enviado informação especial sobre a matéria a 3700 empresas que exportam para o Reino Unido. Agora, o tempo é de espera para ver o que acontece após as eleições de 12 de dezembro.

“Isto demonstra a importância da diversificação de mercados. Hoje é o brexit, amanhã pode ser outro mercado qualquer”, diz, sublinhando a importância das empresas tirarem partido dos novos acordos de comércio livre que a União Europeia estabeleceu com Coreia do Sul, Canadá e Japão. Na Coreia, o agroalimentar tem “grandes potencialidades”, dado que o país é altamente deficitário, mas há também espaço para cadeias de valor na indústria automóvel e da mecânica de precisão. No Canadá e no Japão há ainda grande apetência pelas indústrias do calçado e do vestuário nacional, vistas como sendo de altíssima qualidade.