Todas as faturas da luz poderão ter de mostrar benefício do travão ao preço do gás

© Paulo Spranger/Global Imagens

Não é só aos serviços do Estado que os comercializadores de energia estão obrigados a apresentar, na fatura da luz, o benefício gerado pelo travão ao preço do gás natural usado na produção de eletricidade, caso decidam mostrar o custo associado ao mecanismo ibérico. A mesma regra também se aplica aos consumidores domésticos e industriais, esclarece a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ao Dinheiro Vivo.

O despacho, assinado pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, e publicado na segunda-feira, determina que "os termos de explicitação do benefício líquido são aplicáveis aos comercializadores titulares de contratos de fornecimento a entidades da administração do estado, assim como aos demais comercializadores sempre que for explicitado na respetiva fatura o custo do ajuste." Ao DV, a ERSE explica que, na verdade, quando o diploma se refere aos "demais comercializadores" quer dizer que todos os contratos estão englobados e não apenas os da Administração Pública.

"No caso de haver desconformidades, aplica-se o regime legal já em vigor, não estando essas faturas sujeitas a validação do secretário de Estado do Ambiente e da Energia", João Galamba, esclareceu fonte oficial do ministério do Ambiente ao Dinheiro Vivo.

A ERSE vai agora regulamentar "os termos de explicitação do benefício líquido decorrente da aplicação do mecanismo de ajuste dos custos de produção de energia elétrica", lê-se no mesmo despacho.

De salientar que esta obrigatoriedade pode ser facultativa, porque se os operadores não incluírem o custo do mecanismo ibérico estão dispensados de mostrarem o benefício. Para os que decidirem mostrar o custo, terão de apresentar e o benefício.

O mesmo despacho determinou ainda que os serviços do Estado vão ser forçados a validar as faturas de energia da Endesa, emitidas entre 2 de agosto e 31 de maio de 2023, antes de procederem ao respetivo pagamento. Esta ação do Governo é uma resposta às afirmações do presidente da operadora, Nuno Ribeiro da Silva, que, em entrevista à Antena 1 e ao Negócios, admitiu que a fatura da luz poderia subir mais de 40% como consequência do chamado 'travão ibérico', isto é, o mecanismo acordado entre Portugal e Espanha que estabelece um teto de 40 euros por MWh de gás natural utilizado na produção de eletricidade.