“Todos os instrumentos terão de ser usados” para tirar a Europa desta situação

O crescimento da Europa e da zona euro foi revisto novamente em baixa e o panorama dos próximos anos continua a ser bastante cinzento, indicou a Comissão Europeia, esta quinta-feira.

Segundo as novas previsões do outono, “prevê-se que o produto interno bruto (PIB) da zona euro cresça 1,1 % em 2019 e 1,2 % em 2020 e 2021. No verão, em julho, a CE apontava para 1,2% este ano e 1,4% no próximo.

Embora a economia europeia viva atualmente “o seu sétimo ano consecutivo de crescimento” e o desemprego continue a cair, “o contexto externo tornou-se muito menos favorável e o grau de incerteza é elevado”.

Comissão receia pelo futuro da indústria europeia

Segundo a Comissão, “esta situação afeta particularmente a indústria transformadora”, como é o caso notório da Alemanha, que está praticamente em recessão.

A economia europeia “deverá entrar num período prolongado de crescimento menos dinâmico e inflação modesta”, em que todos os perigos parecem estar à espreita.

Nesse sentido, Pierre Moscovici, o comissário dos Assuntos Económicos, pediu aos vários governos e decisores de política que ajam rapidamente para não deixar a economia ir abaixo e sofrer embates que a derrubem outra vez, como aconteceu no passado recente.

Os riscos que vemos à nossa volta “não deixam qualquer margem para complacência”. “Todos os instrumentos de política económica terão de ser utilizados para reforçar a resiliência da Europa e apoiar o crescimento”, avisou Moscovici.

“Alguns riscos poderão conduzir a um crescimento inferior ao previsto. Um novo aumento do grau de incerteza ou um agravamento das tensões comerciais ou geopolíticas pode travar o crescimento”, diz a Comissão.

Os maiores medos são a “desaceleração mais acentuada que o previsto na China”, “um Brexit caótico” e “vulnerabilidades” que possam contaminar a indústria transformadora europeia. A situação piora se estes eventos tiverem “um efeito de contágio mais significativo em setores orientados para o mercado interno”, observou.