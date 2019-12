Esta é a lista dos 10 músicos que mais ganhos acumularam na última década. De fora, avisa a Forbes, ficam os artistas que continuam a faturar mesmo depois de mortos. E nesse grupo não há quem bata Michael Jackson, que nos últimos dez anos terá arrecadado 2,37 mil milhões de dólares (cerca de 2,14 mil milhões de euros).

Veja o ranking.

10. Lady Gaga – 450,8 milhões de euros

Lady Gaga entra na lista, depois de algumas pausas entre filmes, projetos de televisão, música ao vivo e álbuns de grande sucesso.

9. Katy Perry – 477,9 milhões de euros

No ano de 2015, Katy Perry era a estrela que fazia a capa da Forbes. Entra na lista dos artistas mais bem pagos da década com duas digressões que lhe renderam milhões.

8. Paul McCartney – 482,4 milhões de euros

McCartney continua uma épica carreira a solo, depois dos Beatles, esgotando estádios e lançando um álbum que acabou por chegar a número 1, o que aconteceu pela primeira vez desde 1982.

7. Jay-Z – 509,4 milhões de euros

O primeiro músico bilionário que além da música conseguiu criar um império empresarial aos 50 anos. As digressões dos últimos dez anos – recentemente com Beyoncé, sua mulher – ajudou a aumentar os zeros da sua fortuna.

6. Elton John – 509,4 milhões de euros

A digressão The Rocketman tem aumentado a conta bancária de Elton John, com espetáculos em estádios e em Las Vegas.

5. Diddy – 545,5 milhões de euros

O músico com mais alterações no nome que qualquer outro na lista, tem aumentado a sua riqueza com a sua marca de vodca – Ciroc – em parceria com a empresa de bebidas Diageo.

4. U2 – 608,6 milhões de euros

A digressão da banda 360 Tour, que terminou em 2011, gerou cerca de 631 milhões de euros de recita, um dos valores mais alto de sempre.

3. Beyoncé – 617,6 milhões de euros

Mais conhecida por Queen Bey, arranca com a década depois das Destiny’s Child, afirmando-se em estúdio e em digressão. Depois de ser cabeça de cartaz no festival californiano de música Coachella, em 2018 – consegue com a venda do filme do concerto, HOMECOMING, à Netflix, cerca de 60 milhões de dólares (54 milhões de euros).

2. Taylor Swift – 743,9 milhões de euros

Aos 21, Taylor Swift já enchia estádios. Aos 30, Taylor torna-se na mulher mais bem paga da lista da Forbes nos últimos 10 anos.

1. Dr. Dre – 856,6 milhões de euros

O grande produtor musical que apenas lançou um álbum nesta última década e raramente fez digressões, mas que ganhou com a venda da marca Beats – onde detinha uma participação de cerca de 20% – à empresa Apple, por 2,7 mil milhões de euros, em 2014.