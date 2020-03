Trabalha-se mais horas em Portugal para pagar a renda

Em Portugal, tem que se trabalhar cada vez mais horas para pagar a renda, já que o aumento dos salários tem sido inferior à subida do custo de arrendar uma casa.

Segundo uma análise de uma plataforma de arrendamento de apartamentos, a Nestpick, “o preço médio da habitação em Portugal subiu notoriamente no último ano sendo cada vez maior a parcela do salário necessária para pagar a renda nas principais cidades portuguesas”.

Segundo a análise, tendo como referência o custo médio mensal do arrendamento de um apartamento mobilado com um quarto, as cidades que registaram maiores subidas em 2020 foram Coimbra, com um aumento de 83% e onde o valor passou de uma média de 410 euros para 750 euros, e Porto, com uma subida de 82,5%, onde o custo médio chegou aos 1.440 euros em janeiro deste ano. “Lisboa foi a única cidade que não registou incremento situando-se o custo médio da renda na ordem dos 1.300 euros”, refere num comunicado.

Em 2019, o salário médio bruto em Portugal cresceu 2,7% para 1.276 euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística citados pela Nestpick. O valor situa-se 64% abaixo da média europeia que é de 2091 euros brutos mensais, de acordo com o ‘VII Monitor Anual de Salários’ da Adecco.

“A diferença entre Portugal e Alemanha, por exemplo, é de 1.518 euros por mês, ou seja, um trabalhador em Portugal tem de trabalhar, em média, mais de 26 meses para ter rendimentos semelhantes ao de um trabalhador alemão em apenas um ano”, adianta a plataforma.

“O preço do arrendamento em Portugal tem vindo a subir ano após ano e a análise dos dados que temos de 2019 destaca que esta tendência não mostra sinais de abrandamento, pelo menos a curto prazo”, afirmou Ömer Kucukdere, fundador e CEO do Nestpick, citado no comunicado.

Segundo a análise, tendo por base o valor médio das rendas de apartamentos mobilados com um quarto, das cidades analisadas a mais cara é Londres com 2.625 euros por mês, seguida de Paris, 2.345 euros, Madrid com rendas que rondam os 1.700 e Berlim, cujo valor de 1.470 euros está muito perto dos 1.300 euros de Lisboa.