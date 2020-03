Trabalhador da Bosch Braga infetado com novo coronavírus

A fábrica da Bosch, em Braga, enviou os trabalhadores de uma das suas linhas de produção, neste domingo à noite para casa, na sequência de um caso positivo da Covid-19 num dos seus funcionários.

A notícia foi avançada pelo JN que cita fonte do gabinete de comunicação da Bosch, que informou que o funcionário em causa já estava em isolamento voluntário, há cerca de 15 dias, depois de se aperceber que tinha “sintomas” suspeitos.

A Bosch tem mais de três mil trabalhadores em Braga, sendo que a empresa não indica quantos trabalhadores já dispensou.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, detetado em dezembro passado na China, já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 1.800 o número de vítimas mortais no país.

O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.