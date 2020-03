Trabalhadores da Brisa protestam contra proposta de aumento salarial do grupo

Os trabalhadores da Brisa vão concentrar-se em três áreas de serviço, nos dias 9, 10 e 11 de março, para protestar contra a proposta de atualização salarial da concessionária, de 0,9%, no máximo, segundo um comunicado do CESP.

Assim, de acordo com a informação hoje divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), a Brisa Concessão Rodoviária “acumulou só nos últimos cinco anos (2015/2019) lucros extraordinários”, que o sindicato contabiliza em “678,6 milhões de euros, sendo que 204,5 milhões de euros são referentes a 2019”, lê-se na mesma nota.

“Perante estes lucros e decorridos dois meses de difíceis negociações”, o grupo pretende, este ano, “impor aos trabalhadores um aumento máximo 0,9% para a tabela salarial”, criticou a estrutura sindical.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do grupo referiu que “está a decorrer o processo de negociação do acordo coletivo de trabalho da Brisa e não é oportuno fazer comentários” sobre este assunto.

“O mesmo grupo que se prepara para vender 80% do seu capital, segundo a imprensa, por um valor superior a três mil milhões de euros, não pode ter, nem aceitamos, esta postura e falta de respeito pelos trabalhadores que ajudaram a erguer e são o rosto destas empresas”, afirma o CESP.

A estrutura sindical classificou a proposta da Brisa de “pouco racional e sem fundamentação” e por isso não “é aceite pelos trabalhadores que pretendem ver refletido nos seus vencimentos o esforço e a dedicação que colocaram e colocam todos os dias ao serviço das empresas [do grupo] e que foram um importante contributo para o desenvolvimento e ganhos de produtividade e mais-valias destas”.

“Nesse sentido, foi deliberado desenvolver um conjunto de iniciativas de denúncia pública e protesto pela postura das empresas”, incluindo as três concentrações, que irão acontecer no dia 09 de março, na área de serviço de Oeiras/A5, em 10 de março, na área de serviço de Aveiras/A1, e no dia 11 de março, na área de serviço de Leiria/A1.