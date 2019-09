Trabalhadores da EMEF com aumento salarial de 25 euros até janeiro

Está fechado o novo acordo de empresa para os trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) que permite aumentos salariais e atualização da remuneração base de entrada na carreira de operário.

De acordo com um comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) foi concluído o processo negocial entre a EMEF e as estruturas sindicais.

O novo acordo permite “o aumento salarial de 25 euros até 1 de janeiro de 2020″, sendo que fonte sindical referiu à agência Lusa que os trabalhadores vão ter um acréscimo imediato de 15 euros e mais 10 euros em janeiro.

Também sobe o valor do índice remuneratório de entrada na carreira de operário da EMEF de cerca de 736 euros para 796,11 euros”, refere a nota do gabinete de Pedro Nuno Santos. Ou seja, os novos operários da empresa vão ter um vencimento base de mais 60,11€, face aos valores atuais.

O comunicado refere que “este novo acordo de empresa promove-se a melhoria das condições laborais dos trabalhadores desta empresa pública de referência.”

A conclusão do processo negocial insere-se na estratégia definida pelo governo na resolução do Conselho de Ministros do final de junho do ano passado. No diploma, o executivo definida como objetivo a contratação imediata de 67 trabalhadores para a EMEF e a substituição dos que passam à reforma.