Trabalhadores da Euronews em greve a partir de hoje até à madrugada de segunda-feira

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2023 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da Euronews estão, desde hoje e até à madrugada de segunda-feira, em greve para contestar o plano do principal acionista, o fundo português Alpac, que prevê despedir a maioria dos funcionários na sua sede em Lyon.

Relacionados Fundo português Alpac Capital conclui compra da maioria do capital da Euronews

A decisão para avançar para esta greve foi aprovada esta tarde, em assembleia geral em Lyon, "por larga maioria" dos trabalhadores da estação televisiva pan-europeia e multilingue, indica em comunicado a intersindical que representa os trabalhadores da Euronews.

A greve decorre entre as 17:00 de hoje (hora local, menos uma em Lisboa) e as 06:30 de segunda-feira (hora local, menos uma em Lisboa).

Os trabalhadores contestam o plano de transformação iniciado pela direção e pelo novo acionista, Alpac Capital, que contempla o despedimento de 197 trabalhadores.

A greve surge depois de, na terça-feira, os sindicatos da Euronews terem pedido a intervenção do presidente francês, Emmanuel Macron, e da Comissão Europeia.

Num comunicado divulgado nesse dia, os representantes dos trabalhadores do canal de informação europeu de televisão exortaram Macron e o executivo comunitário a impedirem a Alpac de "despedir 200 pessoas em França em nome de um projeto incerto" e desviar-se da sua missão de "serviço público".

Para os sindicatos, o programa estratégico do fundo de investimento, que no ano passado ficou com 88% do capital da Euronews, é um "massacre social e editorial".

Segundo a intersindical, vão ser despedidos 197 dos 376 empregados com contrato a termo incerto na sua sede, na cidade francesa de Lyon (onde se instalou a empresa quando foi criada há 30 anos), dos quais 128 jornalistas, mas também técnicos e administrativos.

Paralelamente, a direção tem a intenção de mobilizar 120 jornalistas por toda a Europa, essencialmente em Bruxelas (70), mas também em seis outras capitais onde tem escritórios próprios (Berlim, Roma, Madrid, Lisboa, Londres e Lyon) para estar mais perto da atualidade das instituições europeias.

Os sindicatos reclamam, em particular, que esses novos postos são insuficientes para cobrir os despedimentos e, além disso, não estão reservados para estes, mas antes estarão abertos a contratação externa.

Também se opõem à externalização de empresas subcontratadas de uma série de trabalhos que até agora eram cobertos pela equipa, como gravação e produção de programas, assim como a difusão.

Para os representantes dos trabalhadores, a Alpac pretende fazer 'dumping' social para conseguir margens sacrificando empregos.

A Comissão Europeia deu apoios durante anos à Euronews pela sua missão informativa em várias línguas e as administrações públicas e francesas também colocaram dinheiro no canal para garantir a sua presença em França.

A Euronews é detida pela Alpac Capital, gestora de fundos de investimento, desde julho passado, que é liderada por Pedro Vargas, filho do ex-deputado do PSD Mário David, e Luís Santos, filho do antigo selecionador nacional Fernando Santos.