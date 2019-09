Trabalhadores da Soares da Costa reclamam salários em atraso

Um conjunto de trabalhadores da Soares da Costa vão concentrar-se, amanhã, a partir das 10 horas, em frente ao Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, em protesto contra a falta de pagamento dos salários e indemnizações acordados no plano de recuperação aprovado nesta instância judicial em fevereiro do ano passado. Segundo o Sindicato da Construção, a Soares da Costa deixou de cumprir com os pagamentos previsto em sede do PER em outubro de 2018 e, até hoje, não mais liquidou qualquer valor, criando situações de “extrema miséria” entre os seus operários. A dívida aos trabalhadores já ascende a 60 milhões de euros, segundo o sindicato.

O objetivo do sindicato é alertar para a situação daquela que chegou a ser uma das maiores construtoras nacionais e que hoje está praticamente inoperacional em Portugal, embora se mantenha em atividade em Angola e Moçambique. “A lei dos PER (processos especiais de revitalização de empresas) tem que ser alterada. Uma empresa não pode estar 10 meses sem cumprir com o plano de recuperação aprovado, passado dois meses deve ir para a falência, pura e simplesmente”, advoga o presidente do Sindicato da Construção, que lamenta ter de assumir esta posição.

“Como sindicalista, não quero que as empresas vão à falência, quero que elas se mantenham ativas e prósperas. Mas a verdade é que a esmagadora maioria dos PER que passaram pelo sindicato não tiveram sucesso”, diz Albano Ribeiro. Que lembra que a Soares da Costa chegou a ter 7500 trabalhadores e hoje tem mil e pouco. “Como é que a empresa vai pagar aos credores se não tem obras e não produz riqueza”, questiona? Seguindo para a insolvência, “os terrenos que tem e outros ativos imobiliários podiam gerar dinheiro para pagar aos trabalhadores”, defende. Albano Ribeiro garante que há mais de 50 pedidos de insolvência da construtora em tribunal.

Recorde-se que este é já o segundo PER da Soares da Costa, cujo plano de recuperação foi homologado pelo Tribunal em fevereiro de 2018 e transitou em julgado em junho. Contempla um perdão de metade da dívida à banca e aos fornecedores, da ordem dos 607 milhões de euros, e, apenas, o pagamento integral ao Estado e aos trabalhadores com créditos que rondavam, então, os 9,5 e os 50,2 milhões de euros.

Um dos pedidos de insolvência foi apresentado por um ex-diretor da empresa e levou o juiz titular do processo a decidir nomear um perito em análise contabilística para “proceder a uma peritagem global a toda a contabilidade da empresas”, de modo a sustentar uma “decisão definitiva” quanto à capacidade da construtora de cumprir, ou não, o plano de recuperação a que está obrigada. A notícia foi avançada pelo Expresso em julho, com base num comunicado interno da Comissão de Trabalhadores da Soares da Costa, que apontava “meados de setembro” como a altura para novos desenvolvimentos na matéria, atendendo às férias judiciais.

Ao Dinheiro Vivo, o coordenador da CT, José Martins, e que é, também, elemento do secretariado da FEVICCOM, a federação dos sindicatos da construção, garante que os trabalhadores só querem a questão resolvida de uma vez por todas. “Este processo já se arrasta há quatro anos, é demasiado extenso. Não se trata de defender ou não o fecho da empresa, os trabalhadores só querem que, de uma forma ou de outra, lhes paguem o que lhes devem. Precisamos de fechar essa ‘porta mental’ e avançar”, diz.

Contactada, fonte oficial da construtora reconhece a existência de “atrasos”, mas garante ter liquidado, na última sexta-feira, três meses de salários, que se juntam a outros pagos há três ou quatro meses. “Têm sido pagos sempre que há disponibilidade financeira”, diz.

José Martins garante que os pagamentos têm sido “residuais” e que há casos de trabalhadores com 22 meses de salários em atraso. A CT tem mantido várias audiências com o juiz titular do processo e espera, em breve, obter informações sobre a situação contabilística da empresa. “O perito foi notificado a 31 de julho para a realização da dita peritagem e dispõe de 30 dias, a partir da notificação, para a sua realização, salvo se pedir prolongamento do prazo dada a complexidade do processo. Temos consciência que estamos num momento decisivo”, frisa.

Já a empresa diz que “ainda não foi contactada para efeitos de peritagem”. Reconhece que o PER sofreu “alguns atrasos”, motivados por “dificuldades conhecidas nas transferências internacionais” – a construtora é detida por capitais angolanos -, mas garante que “tal não significa que a empresa não seja viável”, já que “a atividade em Angola e Moçambique prossegue a bom ritmo”. Em causa estão, apenas, “constrangimentos de tesouraria”, assegura, lembrando que o próprio plano de recuperação pressupunha uma reestruturação – a Soares da Costa anunciou, em 2015, um despedimento coletivo de 500 trabalhadores, que nunca avançou – “que ainda não foi feita” porque “custa alguns milhões de euros e ainda não foi possível garantir que esse dinheiro está disponível em tesouraria”.

À data da entrada do primeiro PER, a Soares da Costa tinha 1100 trabalhadores, entre ativos e inativos. Hoje, o dirigente da FEVICCOM estima que haja menos de 400 ainda com vínculo à empresa. Além dos operários em regime de inatividade (com vínculo à empresa, mas dispensados de se apresentarem ao serviço), há os que rescindiram os contratos com base, precisamente, nos salários em atraso, e os que os suspenderam. Mas todos querem saber o que vai acontecer à Soares da Costa e aos vencimentos que têm para receber.