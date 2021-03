Trabalhadores das plataformas com regime fiscal e contributivo próprio

Estafeta a fazer uma entrega da Uber Eats em Lisboa. © José Sena Goulão/Lusa

O governo quer clarificar a forma como se estabelecem as relações laborais dos trabalhadores das plataformas digitais como a Uber ou a Glovo, que deverão ter um regime fiscal e contributivo próprios, proteção social e representação sindical.

Estas são algumas das propostas que constam do Livro Verde para o Futuro do Trabalho que é discutido esta quarta-feira na Comissão Permanente da Concertação Social.

O documento com 170 páginas, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, traça o diagnóstico das novas formas de trabalho, como o teletrabalho ou as plataformas digitais e dá pistas para o que o governo deve fazer nas propostas que deverá apresentar em breve.

No que toca às plataformas digitais, os autores do Livro Verde fazem dez recomendações que passam por criar uma "presunção de laboralidade" adaptada ao trabalho nas plataformas digitais. O objetivo é "tornar mais clara e efetiva a distinção entre trabalhador por conta de outrem e trabalhador por conta própria". O facto de estar dispensado de assiduidade ou de utilizar os meios próprios de trabalho "não é incompatível com a existência de uma relação de trabalho dependente entre o prestador e a plataforma digital", defendem os autores do estudo coordenado por Teresa Coelho Moreira e Guilherme Dray.

Tratando-se de uma nova realidade, é sugerida também a regulação do trabalho em plataformas digitais e a criação de um sistema contributivo e fiscal adaptado, sendo que também se recomenda uma melhoria do "enquadramento contributivo e fiscal destas atividades, tanto na ótica da clarificação e efetividade das obrigações dos empregadores como do acesso a mecanismos contributivos e direitos por todos os trabalhadores das plataformas." Também é sugerida a "criação de um corpo mínimo de direitos aplicáveis a todos os que trabalham nas plataformas digitais".

No Livro Verde também se fala da necessidade de estes trabalhadores terem representação sindical. Tal deverá ser feito através da promoção do "acesso destes trabalhadores aos direitos de representação e participação coletiva e estimular a adaptação dos sistemas tradicionais às novas formas de prestação de trabalho e a novas categorias de trabalhadores, nomeadamente promovendo a negociação coletiva neste setor e a celebração de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, nomeadamente negociais".

Mais acesso a dados

Outro ponto referido pelos autores tem a ver com a utilização de algoritmos para a distribuição do trabalho, a avaliação de desempenho e a progressão que é visto como uma forma de distanciamento entre a entidade empregadora e o trabalhador.

Em matéria de informação (ou falta dela) os autores do estudo pretendem que o acesso à informação estatística destas plataformas seja mais fácil. No Livro Verde, refere-se a "promoção da transparência e o acesso a informação por parte das instituições públicas e nomeadamente por entidades inspetivas" (como a Autoridade para as Condições do Trabalho), para tornar mais transparente uma atividade que, por falta de regulação, ainda apresenta "alguma opacidade".

Para as plataformas de transporte, os chamados TVDE, os autores defendem que o atual enquadramento legal deve ser "avaliado e revisitado". O regime jurídico destas plataformas de transporte de pessoas já existe desde 2018 e prevê a presunção de contrato de trabalho nestas circunstâncias.

Os autores do estudo lembram que em Portugal, de acordo com dados recolhidos pelo Centro Comum de Investigação da

Comissão Europeia em 2017 e 2019, "mais de 10% da população adulta já prestou algum serviço através das plataformas digitais e entre 2% a 4% destas pessoas tem nesta forma de prestação de trabalho a sua fonte de rendimento principal", sendo que a maioria destes trabalhadores é do sexo masculino, jovem e com qualificações superiores.