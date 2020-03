Trabalhadores do Parque da Autoeuropa contra lay-off e não pagamento da TSU

A Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa condenou esta quinta-feira o recurso ao lay-off e o eventual não pagamento de TSU (Taxa Social Única) por parte das empresas, devido ao surto de COVID-19 em Portugal.

“Condenamos o recurso a lay-off [suspensão temporária dos contratos de trabalho] e a decisões que coloquem em causa o não pagamento de TSU por parte das empresas, especialmente quando a Segurança Social mais necessita”, refere um comunicado hoje divulgado pela Coordenadora das Comissões de Trabalhadores.

No comunicado, os trabalhadores das empresas do Parque Industrial da Autoeuropa defendem, como alternativa para as empresas em situação de paragem de laboração, o recurso aos downdays (dias de não produção), uma prática corrente na fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.

A par da preocupação expressa com as previsíveis consequências da propagação do coronavírus, a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa manifesta também “desagrado pela situação de degradação em que encontram as estradas de acesso ao parque industrial e Volkswagen Autoeuropa”.

“Este é um problema que se arrasta há mais de dez anos entre Governo e Câmara Municipal de Palmela que não resolvem. Não podemos aceitar”, afirma a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores, que sublinha o facto de o mau estado de conservação das estradas colocar em causa a segurança de pessoas e bens.

“Desde a última reunião com o Governo, no passado dia 18 de junho de 2019, com o Secretário de Estado das Infraestruturas de Portugal que aguardamos que resolvam o problema”, acrescenta o comunicado.

Contactado pela agência Lusa, um elemento da Coordenadora das Comissões de Trabalhadores revelou que os trabalhadores estão apenas a aguardar que lhes comuniquem o resultado de uma reunião efetuada há alguns dias entre a administração da Autoeuropa e o Governo, em que o problema da degradação das estradas de acesso à Autoeuropa terá sido abordado.

“Acreditamos que a degradação das estradas tenha sido abordada nessa reunião e que haja alguma evolução neste processo. Caso contrário vamos aproveitar uma mudança de turno, em data a anunciar, para fazermos uma manifestação de protesto na estrada de acesso ao Parque Industrial da Autoeuropa”, disse Daniel Bernardino, membro da Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa à agência Lusa.