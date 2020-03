Trabalhadores em lay-off pagam IRS

Os trabalhadores que ficarem abrangidos pelo regime de lay-off e que passarão a receber cerca de dois terços do salário bruto terão de pagar IRS. O esclarecimento foi dado pela Autoridade Tributária e Aduaneira e poderá abranger perto de um milhão de pessoas, nas estimativas do Governo.

A notícia, que é avançada pelo Jornal de Negócios na edição desta segunda-feira, adianta que os trabalhadores terão de pagar IRS sobre a totalidade do rendimento que recebam, seja em relação à parte suportada pela Segurança Social, seja em relação à parte assegurada pelo empregador. O imposto será retido pela empresa de acordo com as tabelas de retenção na fonte.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, defende que o trabalhador “não vai estar a receber como uma baixa ou subsídio de desemprego. Vai ser considerado rendimento do trabalho dependente do próprio trabalhador”. O desconto de 11% para a Segurança Social também se mantém.

No regime de lay-off, o trabalhador tem direito a dois terços da remuneração normal bruta com o limite mínimo de 635 euros (podendo apenas ser inferior se o contrato for a tempo parcial) e máximo de 1.905 euros. No regime simplificado, as empresas não pagam as suas contribuições à Segurança Social (23,75%) mas o trabalhador está sujeito a descontos (11%).