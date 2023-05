Trabalhadores-estudantes poderão acumular bolsas e subsídios sociais com salários

© André Rolo/Global Imagens

Os trabalhadores-estudantes vão poder acumular as remunerações mensais com bolsas de estudo e subsídios sociais até ao limite de 14 salários mínimos nacionais por ano (10.640 euros).

A medida foi anunciada esta quinta-feira, 4, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após a reunião de Conselho de Ministros, que decorreu em Braga, no âmbito da iniciativa do "Governo Mais Próximo".

Além de ser possível que os estudantes que tenham de trabalhar possam acumular os salários às bolsas ou subsídios é também uma forma de combater o trabalho informal, explicou a governante.

"[Com esta medida] Garantimos que temos uma capacidade de permitir que os estudantes trabalharem sem que percam bolsas de estudo ou prestações sociais associadas a abono de família, pensões de sobrevivência para garantir que é um instrumento que ajuda a combater o trabalho informal que acontecia pelo risco de perderem este tipo de instrumentos", justificou a ministra.