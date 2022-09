Trabalhadores independentes com maior risco de pobreza na UE

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Em 2021, quase um quarto (23,6%) de todos os trabalhadores a recibos verdes com mais de 18 anos na União Europeia (UE) estavam em risco de pobreza e exclusão social, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Portugal é, a seguir à Roménia, o país da UE em pior situação, com mais de um terço (32,4%) desta população em graves dificuldades económicas e sociais.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, comparativamente com 2020, e analisando as categorias "desempregado", "reformado", "empregado" e "trabalhador independente", esta última foi a única que registou uma deterioração da situação de pobreza, passando de 22,6% para 23,6%.

De 2020 para 2021, as taxas de risco de pobreza ou exclusão social diminuíram para desempregados, pensionistas e empregados em 1,6, 0,6 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente. Ainda assim, são os desempregados que estão em maior risco com mais de 65% da população da UE nesta situação.

A nível nacional, em 2021, Roménia, Portugal e Estónia registaram as percentagens mais elevadas de trabalhadores independentes em risco de pobreza e exclusão social, com 70,8%, 32,4% e 32,2%, respetivamente.

A Roménia, em particular, registou o maior aumento de 2020 para 2021 (5,1 pontos percentuais). Na Estónia, o agravamento foi de 2,2 pontos de 30,4% para 32,2%. Portugal registou uma subida de 2 pontos, de 30,4% para 32,4%, de trabalhadores independentes em risco de pobreza e exclusão social.

Em sentido inverso, a situação de pobreza dos trabalhadores por conta própria melhorou em 11 países, com a Irlanda e a Hungria a registarem a maior diminuição dessas taxas entre 2020 e 2021 (-3,2 e -3,7 pontos percentuais, respetivamente).