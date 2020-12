Trabalhadores informais e com poucos descontos recebem apoios a partir amanhã

A Segurança Social inicia amanhã os pagamentos de apoios relativos ao mês de novembro para trabalhadores informais e independentes com poucos descontos, com um valor global de 7,6 milhões de euros a ser desembolsado a favor de 17 500 beneficiários até ao dia 30.

Segundo nota do Instituto de Segurança Social, neste número são abrangidos também pagamentos relativos aos meses de julho a outubro a favor de beneficiários que não receberam os apoios no primeiro desembolso da medida, no mês passado.

"A 23 de dezembro serão pagos apoios a um total de 17.500 beneficiários, relativos ao mês de referência de novembro, no montante de 7,6 milhões de euros. Adicionalmente, a 30 de dezembro serão pagos os retroativos de julho a outubro para um conjunto de beneficiários que não foram abrangidos no primeiro processamento deste apoio", refere a nota divulgada nesta terça-feira.

O primeiro pagamento deste apoio previsto desde o Orçamento Suplementar do verão ocorreu a 30 de novembro, abrangendo então 11 mil beneficiários. Foram pagos 9,2 milhões de euros relativos a apoios dos meses de julho, agosto, setembro e outubro.

No total, soma a nota da Segurança Social, o nível de apoios garantidos pelo apoio extraordinário a quem está em desproteção social - por não ter realizado descontos ou não ter os descontos consecutivos necessários para beneficiar dos apoio à redução de atividade do trabalhador independente - ficará assim neste ano em 16,8 milhões de euros.

O apoio, com um valor fixo de 438,81 euros (dependente de condição de recursos), é ainda válido para o mês de dezembro, devendo estes pagamentos ser realizados em janeiro. Depois, este apoio deixará de vigorar, passando a ficar disponível o novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores aprovado no Orçamento do Estado para 2021, que cobre também as situações de desproteção social e que terá o limiar mínio de 50 euros, valendo por seis meses para a generalidade dos beneficiários.

Quer o apoio em vigor quer o novo apoio criado com o Orçamento do Estado de 2021 implicam períodos de vinculação mínimos à Segurança Social de 30 meses após o termo dos apoios.