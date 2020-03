Trabalhadores movem processos contra a ANA

A ANA-Aeroportos de Portugal tem nos tribunais do Norte pelo menos 22 processos movidos por trabalhadores que exerciam funções na empresa em regime de outsourcing, revelou António Macedo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava). O responsável diz que em Lisboa e Faro há mais.

As ações visam a integração dos colaboradores no efetivo da ANA, que trabalhavam num regime de “falso outsourcing” e que auferiam salários muito inferiores ao que ganhariam se fossem da responsabilidade da administradora aeroportuária, acusou o responsável.

Segundo António Macedo, há situações em que os trabalhadores já exerciam funções na ANA há mais de 20 anos, com horários e férias de acordo com as disposições da empresa, usando os seus meios e respondendo às instruções das hierarquias.

Há “centenas de trabalhadores na ANA com vínculo a entidades que não se sabe bem quem são”, acusou. De acordo com as informações obtidas, são empresas como a Ideelétrica, a Maxiglobal e a Prosegur, entre outras, que asseguram trabalhadores para funções como eletricista, pintura, pichelaria ou serviços administrativos.

A ANA “confirma a existência de processos com trabalhadores de empresas de prestação de serviços externos”, cujas motivações são a sua integração na ANA, “para beneficiarem de condições de remuneração mais favoráveis do que na empresa com a qual assinaram o contrato de trabalho”, disse fonte oficial da empresa. Contudo, sublinha, não tem trabalhadores em regime de outsourcing, mas “externaliza serviços que podem ser assegurados por empresas com especialização nessa área específica (segurança, limpeza, entre outros)”.

Segundo António Macedo, a ANA “tentou estancar o problema, propondo acordos com cláusula de confidencialidade”, que não foram aceites. Já a administradora dos aeroportos adianta que, até ao momento, as sentenças dos processos deste âmbito foram-lhe favoráveis.

Contactada, a Maxiglobal reconheceu que seis dos seus trabalhadores, que prestavam serviços de apoio técnico e manutenção de equipamentos nas áreas de informática e telecomunicações, intentaram no início de 2019 ações contra a ANA e a Maxiglobal, com vista a serem integrados na empresa aeroportuária, “alegando falsamente situações de cedência ilícita de trabalhadores”.

Segundo Sofia Seabra, diretora financeira da empresa, os trabalhadores acabaram por boicotar a possibilidade da Maxiglobal continuar a prestar serviços à ANA, já que não forneceram documentos e informações para que esta pudesse concorrer a novos concursos de prestação de serviços. Antes do fim dos contratos, a Maxiglobal comunicou aos trabalhadores o seu término e que se deveriam apresentar para novas funções. Sofia Seabra disse que nenhum compareceu e ao fim dos 10 dias legais avançou com o despedimento por abandono do trabalho.