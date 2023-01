Trabalhadores precários por conta de outrem diminuíram em 2021

© Igor Martins / Global Imagens

Diminuiu para 31,4% a percentagem de trabalhadores precários por conta de outrem. Os valores referem-se a 2021, mas apesar de serem altos, parecem demonstrar que começa a diminuir o número destes trabalhadores, que há 10 anos teimava em crescer (em 2018 e 2019 chegou aos 36%).

Citados pelo Negócios, estes dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento, tutelado pelo Ministério do Trabalho mostram que em 2021 havia 653 mil pessoas a termo certo, 252 mil com contratos a termo incerto, e 13 mil que apesar de trabalharem para um patrão estavam noutras situações.

Contas feitas, e levando em consideração os cerca de 2,9 milhões de trabalhadores por conta de outrem, a taxa de contratos precários é de 31%. Embora estes valores sejam mais baixos no Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (cerca de 20%), o Negócios explica que pode prender-se com o facto de aquele órgão não distinguir entre privado e público.

No entanto, a tendência de descida dos trabalhadores precários por conta de outrem também está presente nos dados do INE, já que nos primeiros três meses de 2022 a percentagem era de 16,1% (englobando os setores público e privado) contra os 20% que vigorou durante vários anos.

De referir, ainda, que em 2021 os salários de quem trabalha no privado tiveram a maior média de aumentos em 10 anos.