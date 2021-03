Social-democratas da UGT querem resposta "cirúrgica" dos deputados ao teletrabalho

O primeiro-ministro, António Costa (C), participa no debate parlamentar sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O Trabalhadores Social-Democratas (TSD), uma tendência dentro da UGT com afinidade ao PSD, defendem que o parlamento deve dar uma resposta "cirúrgica" para clarificar as condições do teletrabalho, ainda que alterações mais estruturais possam ser promovidas pelas discussões na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), onde os parceiros têm atualmente em mãos a conclusão de um Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.

A posição foi assumida ontem pelo secretariado executivo dos TSD, num momento em que vários partidos avançam com projetos de alterações legislativas. Entre estes, PSD, PS, PCP, PAN e Bloco de Esquerda, que ontem apresentou um projeto que visa garantir o direito ao teletrabalho para pais com filhos até 12 anos, clarificar pagamento de acréscimos de despesas em trabalho remoto e definir que a violação repetida do direito a desligar possa ser considerada assédio ao trabalhador.

"Os TSD entendem que, sem prejuízo de serem os parceiros sociais em sede de CPCS, conjuntamente com o governo, a atualizar de um modo mais profundo, estrutural e de enquadramento geral o articulado referente ao teletrabalho, é possível de modo cirúrgico dar resposta imediata às questões mais gravosas da sua aplicação forçada neste período pandémico através de uma clarificação legislativa em sede da Assembleia da República", refere um comunicado da organização, reunida ontem.

No documento, os TSD dizem ter "consciência clara que a lei, datada de 2003, necessita de ser revisitada". Desde logo, para "poder absorver, quer os saltos tecnológicos, quer a experiência prática, entretanto havida, procurando do mesmo modo abrir caminho para que a própria negociação coletiva evolua neste aspeto numa lógica de benefício mútuo entre empregador e trabalhador".

Ao mesmo tempo, reconhecem que a atual experiência de teletrabalho "não configura exatamente o estipulado no Código do Trabalho, perante a "inexistência de um contrato adequado, os meios tecnológicos ou as despesas inerentes, entre outros aspetos".

Da parte do PSD, a deputada Clara Marques Mendes indicou já ao Jornal de Negócios que o partido defende a necessidade de "clarificação" das regras de teletrabalho, nomeadamente, quanto a despesas, estando ainda por conhecer o projeto que os social-democratas irão apresentar.

A responsabilidade pelo pagamento de acréscimo de despesas no trabalho fora das instalações do empregador é também uma preocupação para os restantes partidos que pretendem avançar desde já com mudanças na lei.

O governo, ainda nesta semana, não se comprometeu com quaisquer alterações das regras do teletrabalho, atirando a discussão da matéria para o quadro da definição do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que pretende concluir com os parceiros sociais no final deste mês.