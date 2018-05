Tráfego da Brisa Concessão Rodoviária aumenta 6,2% no primeiro trimestre

O tráfego nas infraestruturas da Brisa Concessão Rodoviária aumentou 6,2% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2017 para uma circulação média diária de 17.316 viaturas, anunciou hoje a empresa ao mercado.

Neste período, registou-se um “forte crescimento orgânico, apesar das fracas condições climatéricas”, refere a Brisa Concessão Rodoviária, numa informação divulgada, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), acrescentando que “o crescimento de tráfego no primeiro trimestre de 2018 também beneficiou do efeito da Páscoa”.

Assim, entre janeiro e março deste ano, o tráfego médio diário atingiu 17.316 viaturas, enquanto no ano passado se fixou nas 16.308.

Quanto ao tipo de tráfego, 93,7% dos veículos eram ligeiros e 6,3% eram pesados.

Ainda assim, foi a circulação de pesados que mais cresceu: 7,9% face ao aumento de 6,1% dos ligeiros.

Realçando o “crescimento positivo em toda a rede”, a Brisa Concessão Rodoviária precisa, contudo, que as autoestradas “A6, A10 e A13 registaram as taxas de crescimento mais elevadas devido ao efeito da Páscoa”.