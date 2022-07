Transações de casas bateram novo recorde no ano passado com subida de 20,5%

Em 2021, foram licenciados 25 409 edifícios e concluídos 15 262 © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Foram transacionadas 165 682 habitações no ano passado, "o que constitui um novo máximo da série disponível e um crescimento de 20,5% relativamente a 2020", de acordo com as Estatísticas da Construção e Habitação de 2021, divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor destas transações ascendeu a 28,1 mil milhões de euros, mais 31,1% que em 2020.

No ano passado, o preço mediano de alojamentos familiares foi 1297 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo aumentado 9,0% face ao ano anterior. Já o preço médio da habitação manteve-se acima do valor nacional nas regiões do Algarve (2000 euros/m2 ), Área Metropolitana de Lisboa (1813 euros/m2 ), Região Autónoma da Madeira (1436 euros/m2 ) e Área Metropolitana do Porto (1370 euros/m2 ).

Por sua vez, a renda mediana dos 87 349 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares em Portugal atingiu 6,04 euros/m2, aumentando 7,7% face ao período homólogo. Estes contratos verificaram ainda um aumento de 9,4% comparativamente com o ano anterior.

Ainda segundo as Estatísticas da Construção e Habitação de 2021, do INE, a construção e habitação registaram um "crescimento significativo" em 2021, com 25 409 edifícios e 36 731 fogos a serem licenciados em Portugal, um aumento respetivo de 8,2% e 8,7% face ao ano anterior. Os valores dos edifícios licenciados também já ultrapassam em 4,3% os do ano que antecede a pandemia (2019).

Quanto aos edifícios concluídos no ano passado, o organismo estima que tenham sido 15 262, representando um crescimento na ordem dos 3,6% em relação a 2020. No que toca aos fogos, foram 22 384 os finalizados, traduzindo assim um acréscimo de 10,2% face a 2020.

Aos 3 619 109 edifícios e 6 002 874 alojamentos estimados em 2021 no parque habitacional português, somaram-se 9131 edifícios e 19 628 alojamentos, correspondendo a um aumento de 0,25% e 0,32%, respetivamente.