Transações em ativos imobiliários caem para 556 ME até junho – Cushman & Wakefield

As transações em ativos imobiliários em Portugal passaram de 1.812 milhões de euros no primeiro semestre de 2020 para 556 milhões de euros até junho do corrente ano, segundo dados da consultora imobiliária Cushman & Wakefield.

"Entre janeiro e junho foram transacionados 556 milhões de euros em ativos imobiliários de rendimento em território nacional, valor muito inferior aos 1.812 milhões de euros transacionados no primeiro semestre de 2020. De salientar, no entanto, que o primeiro semestre do ano passado foi o melhor desde sempre em Portugal, muito derivado a duas grandes transações", indicou, em comunicado, a empresa.

As estimativas da Cushman & Wakefield, em termos de volume de investimentos para 2021, apontam para cerca de 2.150 milhões de euros em transações, menos 23% do que no período homólogo.

Por sua vez, os dois maiores negócios, realizados nos primeiros seis meses do ano, representaram 45% do volume total transacionado.

Em causa está um portfólio de ativos residenciais e o portfólio da Navigator, que totalizaram cerca de 250 milhões de euros.

"A alocação de capital pelos diferentes setores do imobiliário demonstra a aposta dos investidores no mercado de escritórios, que captou uma vez mais o maior volume de capital, 43% do total. Os setores alternativos afirmam-se, cada vez mais, junto dos investidores institucionais, e foram responsáveis por 32% do total investido", apontou.

No entanto, até ao final do ano, é esperado que, face à retoma atual da economia, a quebra em Portugal seja "substancialmente corrigida".

Por sua vez, o volume adicional de negócios com "uma probabilidade muito elevada de fecho até ao final do ano" totaliza 1.600 milhões de euros.

A cumprir-se este montante, o volume de transações deverá ascender a cerca de 2.150 milhões de euros em ativos imobiliários de rendimento, menos 23% do que em 2020.

Contudo, este será o quarto melhor resultado do mercado nacional.

Já para 2022, as perspetivas apontam para uma retoma da atividade de investimento para os níveis pré-pandémicos.

"Hoje, somos capazes de identificar cerca de 800 milhões de euros em negócios com elevada probabilidade de fecho em 2022. Tendo em conta esta nova realidade do mercado, em que os negócios "off market" se tornaram cada vez mais frequentes, é muito provável que em 2022 voltemos aos volumes de investimento próximos dos 3.000 milhões", afirmou, em comunicado, o "partner e director de capital markets" da Cushman & Wakefield, Paulo Sarmento.