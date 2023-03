Transparência e ambiente ditam escolhas dos consumidores

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Alexandra Costa 04 Março, 2023 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A queixa é recorrente. Uma pessoa vai ao supermercado e, com o mesmo dinheiro, traz menos produtos. Significativamente menos produtos. A guerra, a inflação, o congestionamento da cadeia de abastecimento... são inúmeros os fatores que explicam a subida de preços. Por isso, não é de admirar que a transparência seja um dos valores mais mencionados pelos consumidores no estudo anual da PortugalFoods, que mostra as dez grandes tendências de inovação do setor agroalimentar. No meio de tanta incerteza, o consumidor quer mais transparência e estabilidade. A par de uma maior consciência não só para reduzir os custos, mas também o desperdício alimentar e a aposta em produtos que são mais amigos do ambiente (ou menos prejudiciais).

Mas não só. A procura por produtos alternativos - onde os à base de plantas ganham terreno -, assim como a procura for informação mais transparente sobre os ingredientes (e aqui a rotulagem é muito importante) estão também no topo da preocupação dos consumidores.

E será que a indústria alimentar está a acompanhar essa evolução? Na opinião de Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods, a resposta é sim. A indústria não só está atenta como procura antecipar-se e apresentar as soluções que os consumidores procuram. "Cada vez mais, assistimos a um aumento do número de empresas com departamentos de inovação mais robustos, constituídos por perfis multidisciplinares, o que favorece uma visão mais global para dar a resposta mais adequada ao consumidor", aponta a executiva, que dá o exemplo da Delta e da Colé, cujos produtos dão resposta a esta procura pelos consumidores de produtos mais naturais e orientados para a saúde.

Ainda ao nível da transparência, os consumidores percebem perfeitamente que o processo rumo à sustentabilidade é longo, moroso e cheio de contratempos. Por isso, exigem transparência e não confiam em quem diz que nunca sofreu dificuldades. "A transparência e a honestidade (positivamente imperfeitas) são pontos fortes das empresas portuguesas, que admitem de forma aberta aos seus consumidores as dificuldades e desafios que enfrentam, sendo um exemplo o caso do Super Bock Group, que comunicou a escassez temporária de vidro branco a nível mundial, o que levou à mudança de garrafa da sua sidra sob o mote "Mudámos a casca sem mexer na maçã"", exemplifica Deolinda Silva.

No caso específico de Portugal, a opinião da diretora executiva da PortugalFoods é a de que o país tem recursos humanos altamente qualificados. Situação que favorece o avanço tecnológico do setor, permitindo que sejamos competitivos a vários níveis". Deolinda Silva vai mesmo mais longe e afirma que "verifica-se um considerável aumento da contratação deste tipo de recursos humanos pelas empresas como por outras entidades do setor".

Quanto a produtos em específico, as algas são um bom exemplo de onde "nos destacamos a nível mundial", aponta Deolinda Silva que acrescenta que Portugal tem várias empresas que trabalham as macro e as microalgas e estas apresentam-se como um importante alimento e/ou ingrediente para garantir a nutrição acessível no futuro, pelo que termos um forte know-how e atividade económica neste campo é um importante ponto de vantagem no mercado global.

As 10 tendências do agroalimentar

1. Redefinição do valor - pressão financeira está a levar a comportamentos orientados para a sustentabilidade.

2. Nutrição acessível - desenvolvimento de bens alimentares deve ser orientado para a saúde, acessibilidade e naturalidade.

3. Impulso geracional - criação de produtos que satisfação as necessidades das diferentes gerações.

4. Produtos plant-based - procura por produtos alternativo está em crescendo.

5. Cultivar o futuro - conscientização para a sustentabilidade da produção.

6. Qualidade com rapidez - consumidores procuram maior praticidade e conveniência, mas sem descurar a qualidade dos alimentos.

7. Saboreando o digital - novas formas de interagir com o consumidor, aproveitando os avanços tecnológicos.

8. Gastos "por vingança" - compras por impulso em produtos inovadores ganha força no pós-pandemia.

9. Descodificar a saúde - índices como o NutriScore ganham força à medida que os consumidores exigem mais informação (e mais transparência) sobre quão saudáveis são os produtos.

10. Positivamente imperfeitas - comunicação das marcas sobre o seu processo rumo à sustentabilidade deve ser transparente. Principalmente no que se refere aos desafios e dificuldades.