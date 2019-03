Transportes. Afinal, o passe família em Lisboa só arranca em julho

Durante três meses famílias vão ter de continuar a comprar o título de transporte de forma individual. Pessoas com mais de 65 anos, reformados e pensionistas vão pagar 20 euros e poder viajar em toda a Área Metropolitana de Lisboa.

As famílias que moram em Lisboa e nos restantes 17 municípios da área metropolitana só vão aceder ao passe família a partir de julho e não já no próximo dia 1 de abril.

A junção de um agregado familiar num único passe – levando a que cada família pague no máximo dois títulos – é uma das grandes mudanças nos tarifários dos transportes públicos que está prometida para o primeiro dia do próximo mês, no entanto, durante três meses os passes vão continuar a ser comprados de forma individual.

